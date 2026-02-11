春節將至 苗縣環保局彙整公布全縣18鄉鎮市春節連假垃圾清運資訊
春節將至，苗栗縣環保局為方便鄉親歲末「除舊布新」的大掃除習慣，彙整全縣18鄉鎮市公所春節假期垃圾清運資訊，提供民眾參考，依鄉鎮市公所提供的清運時間表，各鄉鎮市於除夕當天仍正常收運垃圾，但因各公所人力調度及輪休制度不一，春節期間停收時間及巨大垃圾收運時間略有不同，鄉親可參考環保局提供的彙整表，或向所在地公所洽詢，依各鄉鎮市規畫時間投丟垃圾。
苗栗縣環保局表示，春節期間縣內主要風景區及觀光遊憩景點，因應遊客產生的垃圾，公所將排班派人清運，環保局也將派員巡查督導，以確保環境整潔；有關巨大垃圾收運時間，請鄉親依所在地公所訂定的時間，於春節前向清潔隊辦理預約登記清運，春節假期期間將停止收運。
環保局長陳華盛呼籲，鄉親拚掃除舊布新迎新年，請務必做好垃圾分類及資源回收，配合公所清運時間將垃圾交付清潔隊收運，另響應環境部「推動全國菸蒂不落地方案」，提醒民眾勿隨意丟棄菸蒂影響市容瞻觀，如經查獲亂丟菸蒂、垃圾或一般廢棄物，將依法開罰，最高可處6000元罰款；春節期間各公所清潔隊仍有清潔人員值勤，針對縣內重點區域進行環境整潔維護，如發現髒亂，可電話通報各鄉鎮市公所清潔隊或撥打環保局陳情報案專線0800-066666，環保局將盡速聯繫所在地公所派員清理。
