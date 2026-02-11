聽新聞
0:00 / 0:00
桃議會藍營黨團總召交接 黨部主委曝市長張善政提名規畫
桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，藍營桃園市黨部主委蔡忠誠監交，現場冠蓋雲集，市長張善政、議長邱奕勝與市府局處首長等人出席見證，致詞時都強調議會和諧，共同為市政打拚。
國民黨團總召一職今由桃園區議員林政賢交接給大園區議員徐其萬，新任副總召由議員徐玉樹、陳韋曄和李柏坊3人接任，另設執行長由議員周玉琴接任，副執行長為議員張桂綿與陳瑛；今天出席觀禮除了府會官員，還有民進黨團總召許家睿、無黨聯盟總召段樹文與地方仕紳。
蔡忠成致詞時表示，林政賢總召任內付出甚多，除了維持黨團運作，大罷免期間也多次開記者會，協助市政推動建設也不遺餘力。而新任總召徐其萬在桃園升格前已是議員，為民服務至今超過12年，熟稔地方與議會事務，此次接任也算回鍋，相信黨團運作會很順暢。
蔡忠誠也提到，今年是選舉年，但桃園政壇有一個特質，大家不分藍綠，心中只有人民。或許政治想法會有分歧，但只要是民眾的需求，順位一定優於黨派之上，也印證議長邱奕勝曾說「議會贏、桃園就贏」。至於今年市長人選提名，黨部希望市長張善政高票連任，但現階段先專心市政，黨部晚一些時間就會報請中央提名。
邱奕勝表示，桃園市議會雖然藍營議員居多，但黨團應該要更加謙卑，因為議會順利運作有賴各黨團合作創造。感謝民進黨團與無黨聯盟支持，今年是選舉年，各政黨或黨團都有壓力，也希望大家良性競爭，一起為市民爭取更多福利與建設。
張善政稱讚徐其萬熟稔地方事務，走遍大街小巷，展現十足親和力與人氣。他說，市府從市長施政報告、局處工作報到預算審查能夠順利，背後要感謝國民黨團與無黨聯盟支持，而市政推動不分藍綠，希望大家一起努力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。