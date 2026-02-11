快訊

桃議會藍營黨團總召交接 黨部主委曝市長張善政提名規畫

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，左為卸任總召林政賢，右為新任總召徐其萬。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，左為卸任總召林政賢，右為新任總召徐其萬。記者陳俊智／攝影

桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，藍營桃園市黨部主委蔡忠誠監交，現場冠蓋雲集，市長張善政、議長邱奕勝與市府局處首長等人出席見證，致詞時都強調議會和諧，共同為市政打拚。

國民黨團總召一職今由桃園區議員林政賢交接給大園區議員徐其萬，新任副總召由議員徐玉樹、陳韋曄和李柏坊3人接任，另設執行長由議員周玉琴接任，副執行長為議員張桂綿與陳瑛；今天出席觀禮除了府會官員，還有民進黨團總召許家睿、無黨聯盟總召段樹文與地方仕紳。

蔡忠成致詞時表示，林政賢總召任內付出甚多，除了維持黨團運作，大罷免期間也多次開記者會，協助市政推動建設也不遺餘力。而新任總召徐其萬在桃園升格前已是議員，為民服務至今超過12年，熟稔地方與議會事務，此次接任也算回鍋，相信黨團運作會很順暢。

蔡忠誠也提到，今年是選舉年，但桃園政壇有一個特質，大家不分藍綠，心中只有人民。或許政治想法會有分歧，但只要是民眾的需求，順位一定優於黨派之上，也印證議長邱奕勝曾說「議會贏、桃園就贏」。至於今年市長人選提名，黨部希望市長張善政高票連任，但現階段先專心市政，黨部晚一些時間就會報請中央提名。

邱奕勝表示，桃園市議會雖然藍營議員居多，但黨團應該要更加謙卑，因為議會順利運作有賴各黨團合作創造。感謝民進黨團與無黨聯盟支持，今年是選舉年，各政黨或黨團都有壓力，也希望大家良性競爭，一起為市民爭取更多福利與建設。

張善政稱讚徐其萬熟稔地方事務，走遍大街小巷，展現十足親和力與人氣。他說，市府從市長施政報告、局處工作報到預算審查能夠順利，背後要感謝國民黨團與無黨聯盟支持，而市政推動不分藍綠，希望大家一起努力。

桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，市長張善政（右４）與新黨團幹部合影留念。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，市長張善政（右４）與新黨團幹部合影留念。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，議長邱奕勝（左5）、副議長李曉鐘（右４）與新黨團幹部合影留念。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，議長邱奕勝（左5）、副議長李曉鐘（右４）與新黨團幹部合影留念。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，黨團成員與市長張善政、議長邱奕勝等人合影留念。記者陳俊智／攝影
桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，黨團成員與市長張善政、議長邱奕勝等人合影留念。記者陳俊智／攝影

