爭稅留苗栗3.85億元 2公務員各記一大功「很開心」

苗栗縣印花稅收入一年約1.9億元，縣府稅務局牌照稅科長林淑敏、稅務員吳英昌認真過濾，去年爭取台灣電力公司、台灣中油公司兩項工程印花稅3.85億元創紀錄，兩人各記一大功，表示很開心，因為稅留苗栗。

苗栗縣政府考績委員昨天討論，決議林淑敏、吳英昌各記一大功，縣府秘書長陳斌山說，「真的很難得」，印花稅可以在總公司或工程所在地繳交，台電、中油總公司分別在台北市、高雄市，林淑每、吳英昌非常難得，可以查到工程地點在苗栗，又可以協調溝通，台電、中油也願意回饋，終於促成3.8億元印花稅繳苗栗，「可遇不可求」，創了歷史紀錄。

稅務局指出，一年印花稅收入約1.9億元，去年台電通霄電廠第二期更新改建計畫，複循環發電機組設備及廠房與相關設施採購帶安裝案，印花稅3.09億多元，此外，中油永安至通霄第二條海底輸氣管統包工程，印花稅7563萬多元，合計3.85億元，比整年預算還多出一倍，去年底已辦理追加減預算。

「很開心」！林淑敏說，因為一些大公司總公司設在6都，因此苗栗經常是看得到工程，印花稅卻繳外縣市，稅務局人員的日常，上網查公家或公營單位決標公告，過濾工程、勞務及財務項目，期間、承攬地點等，雖然錢不是自己的，但能夠幫苗栗爭取3.85億元印花稅，覺得有成就感。