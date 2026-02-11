快訊

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市中油油庫將變身產業廊帶 釋6.9公頃科商地、1.1公頃校地

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
地政處也於2023年5月改版推出「新竹市幸福宜居網2.0」，以3萬2000棟建物3D模型結合實價登錄資訊，率全國首創「3D實價登錄」，去年再升級為「5D實價登錄」。圖／新竹市政府提供
地政處也於2023年5月改版推出「新竹市幸福宜居網2.0」，以3萬2000棟建物3D模型結合實價登錄資訊，率全國首創「3D實價登錄」，去年再升級為「5D實價登錄」。圖／新竹市政府提供

新竹市政府推「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，啟動近35年來規模最大的中油油庫公辦市地重畫案，回應產業與擴校需求，完工後將釋出約6.9公頃科技商務區土地，另規畫1.1公頃文中小用地，作為建功高中（國中部）預留擴校空間。

新竹市長高虹安表示，市府於2023年2月啟動「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，全面盤整中油油庫周邊土地，透過市地重畫提供產業發展與學校擴充所需用地，目前已進入實質作業階段，相關工程設計更榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎，展現專業規畫與高品質執行力。

新竹市地政處長何憲棋表示，中油油庫公辦市地重畫已於去年12月19日公告重畫計畫書，面積約11.4公頃。完工後將釋出約6.9公頃科技商務區土地，串聯公道五路沿線竹科X軟體園區、藝文高地及台肥科商園區，打造具規模與整體連結性的創新產業廊帶。

另規畫1.1公頃文中小用地，作為建功高中（國中部）預留擴校空間，回應東區學齡人口成長需求；並配置0.3公頃社會福利設施、2.7公頃公園兼兒童遊樂場及0.4公頃道路用地，具體落實「產業創新」、「新竹好學」與「宜居永續」的市政願景。

地政處也於2023年5月改版推出「新竹市幸福宜居網2.0」，以3萬2000棟建物3D模型結合實價登錄資訊，率全國首創「3D實價登錄」，去年再升級為「5D實價登錄」，並新增地政電子謄本電傳介接功能，將傳統平面資訊延伸為多維度立體呈現，大幅提升不動產資訊透明度與查詢便利性。

地政處表示，民眾透過手機即可申請謄本，真正實現「以網路取代馬路」。系統上線後總瀏覽量突破13萬次，近半年每月平均操作逾10萬次，使用成長幅度超過25%，並榮獲金圖獎、金界獎、空間資訊永續應用獎及雲端物聯網創新獎等多項全國獎項肯定。

新竹市政府推「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，啟動近35年來規模最大的中油油庫公辦市地重畫案。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，啟動近35年來規模最大的中油油庫公辦市地重畫案。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，啟動近35年來規模最大的中油油庫公辦市地重畫案。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，啟動近35年來規模最大的中油油庫公辦市地重畫案。圖／新竹市政府提供

中油 高虹安 新竹
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

中油三接獲所有使照 桃議員：不要過關承諾也跟著結束

竹市今年持續推動自費疫苗補助 符合資格最高補助2千元

竹市警局今舉行分局長交接 高虹安感謝警力支援消費金發放

中油維穩！ 明日起汽油調降0.1元、柴油價格不調整

相關新聞

桃議會藍營黨團總召交接 黨部主委曝市長張善政提名規畫

桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，藍營桃園市黨部主委蔡忠誠監交，現場冠蓋雲集，市長張善政、議長邱奕勝與市府局處首長...

爭稅留苗栗3.85億元 2公務員各記一大功「很開心」

苗栗縣印花稅收入一年約1.9億元，縣府稅務局牌照稅科長林淑敏、稅務員吳英昌認真過濾，去年爭取台灣電力公司、台灣中油公司兩...

竹市中油油庫將變身產業廊帶 釋6.9公頃科商地、1.1公頃校地

新竹市政府推「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，啟動近35年來規模最大的中油油庫公辦市地重畫案，回應產業與擴校需求，完工...

新竹果菜市場攜手市府民政處 10元義賣挺農民助學童

為協助農民穩定產銷並關懷弱勢學童，新竹果菜批發市場總經理蔡文盛與新竹市政府民政處長施淑婷今共同發起「挺農民高麗菜10元義...

警察叔叔陪圍爐 竹北警分局包下餐廳 邀弱勢孩童吃火鍋

寒流來襲，新竹縣警察局竹北警分局與企業攜手送暖，上周末於鍋潤發火鍋餐廳包場舉辦寒冬送暖公益活動，除邀請弱勢及偏鄉孩童圍爐...

清大結合路跑界推出大新竹跑步地圖2.0 精選4優質「水」線

延續去年的「大新竹跑步地圖」，國立清華大學運動事業及政策中心結合新竹路跑界及學校單位今年推出2.0版本，不同以往以多元路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。