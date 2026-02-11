竹市中油油庫將變身產業廊帶 釋6.9公頃科商地、1.1公頃校地

新竹市政府推「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，啟動近35年來規模最大的中油油庫公辦市地重畫案，回應產業與擴校需求，完工後將釋出約6.9公頃科技商務區土地，另規畫1.1公頃文中小用地，作為建功高中（國中部）預留擴校空間。

新竹市長高虹安表示，市府於2023年2月啟動「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，全面盤整中油油庫周邊土地，透過市地重畫提供產業發展與學校擴充所需用地，目前已進入實質作業階段，相關工程設計更榮獲第27屆國家建築金質獎規畫設計類全國首獎，展現專業規畫與高品質執行力。

新竹市地政處長何憲棋表示，中油油庫公辦市地重畫已於去年12月19日公告重畫計畫書，面積約11.4公頃。完工後將釋出約6.9公頃科技商務區土地，串聯公道五路沿線竹科X軟體園區、藝文高地及台肥科商園區，打造具規模與整體連結性的創新產業廊帶。

另規畫1.1公頃文中小用地，作為建功高中（國中部）預留擴校空間，回應東區學齡人口成長需求；並配置0.3公頃社會福利設施、2.7公頃公園兼兒童遊樂場及0.4公頃道路用地，具體落實「產業創新」、「新竹好學」與「宜居永續」的市政願景。

地政處也於2023年5月改版推出「新竹市幸福宜居網2.0」，以3萬2000棟建物3D模型結合實價登錄資訊，率全國首創「3D實價登錄」，去年再升級為「5D實價登錄」，並新增地政電子謄本電傳介接功能，將傳統平面資訊延伸為多維度立體呈現，大幅提升不動產資訊透明度與查詢便利性。