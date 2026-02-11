新竹果菜市場攜手市府民政處 10元義賣挺農民助學童

為協助農民穩定產銷並關懷弱勢學童，新竹果菜批發市場總經理蔡文盛與新竹市政府民政處長施淑婷今共同發起「挺農民高麗菜10元義賣 扶助弱勢學童」公益活動，於福柏長壽會館溫馨登場，吸引不少民眾採買，蔡文盛說，義賣所得將全數捐助學校來協助弱勢學童，讓善意形成正向循環。

蔡文盛指出，今天活動以「一顆高麗菜，創造三種價值──挺農民、助學童、民眾開心買菜」為核心理念，吸引眾多里長、社區發展協會理事長及在地民眾踴躍參與，大家以實際行動支持農民、關懷學童，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧非凡，充分展現社區凝聚力與公益能量。

蔡文盛表示，冬季正值蔬菜盛產期，高麗菜品質優良、物美價廉，但農民常因產量集中而承受銷售壓力，因此特別舉辦10元義賣活動，希望透過市場機制與社會力量的結合，一方面協助農民穩定收益，另一方面也將義賣所得全數捐助學校來協助弱勢學童，讓善意形成正向循環。