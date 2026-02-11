快訊

第一次去女朋友家就被「狗岳父死亡微笑」盯上 男子嚇壞：牠還很有禮貌

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

錄取通知寫五萬，報到簽約變四萬五？金牌律師教你七招守住薪資權益

新竹果菜市場攜手市府民政處 10元義賣挺農民助學童

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹果菜批發市場總經理蔡文盛（左）與新竹市府民政處長施淑婷（中）今共同發起「挺農民高麗菜10元義賣 扶助弱勢學童」公益活動。圖／讀者提供
新竹果菜批發市場總經理蔡文盛（左）與新竹市府民政處長施淑婷（中）今共同發起「挺農民高麗菜10元義賣 扶助弱勢學童」公益活動。圖／讀者提供

為協助農民穩定產銷並關懷弱勢學童，新竹果菜批發市場總經理蔡文盛與新竹市政府民政處長施淑婷今共同發起「挺農民高麗菜10元義賣 扶助弱勢學童」公益活動，於福柏長壽會館溫馨登場，吸引不少民眾採買，蔡文盛說，義賣所得將全數捐助學校來協助弱勢學童，讓善意形成正向循環。

蔡文盛指出，今天活動以「一顆高麗菜，創造三種價值──挺農民、助學童、民眾開心買菜」為核心理念，吸引眾多里長、社區發展協會理事長及在地民眾踴躍參與，大家以實際行動支持農民、關懷學童，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧非凡，充分展現社區凝聚力與公益能量。

蔡文盛表示，冬季正值蔬菜盛產期，高麗菜品質優良、物美價廉，但農民常因產量集中而承受銷售壓力，因此特別舉辦10元義賣活動，希望透過市場機制與社會力量的結合，一方面協助農民穩定收益，另一方面也將義賣所得全數捐助學校來協助弱勢學童，讓善意形成正向循環。

施淑婷指出，這次活動成功串聯市場、社區與公益資源，不僅讓民眾買得開心，也讓愛心確實送到需要幫助的孩童手中，未來將持續支持此類兼顧農業與社會關懷的公益行動，讓支持農民、照顧弱勢成為新竹市日常生活的一部分。

新竹果菜批發市場總經理蔡文盛與新竹市府民政處長施淑婷今共同發起「挺農民高麗菜10元義賣 扶助弱勢學童」公益活動。圖／讀者提供
新竹果菜批發市場總經理蔡文盛與新竹市府民政處長施淑婷今共同發起「挺農民高麗菜10元義賣 扶助弱勢學童」公益活動。圖／讀者提供

農民 公益活動 義賣
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

跨專業討論培育臨床決策能力 新竹台大分院實證臨床教學奪金獎

清大結合路跑界推出大新竹跑步地圖2.0 精選4優質「水」線

有洋蔥！連26年義賣春聯台中大業藝能館「送愛到十方」身障藝術家響應

蕭副總統慰勞新竹空軍官兵 35快砲防無人機護網曝光

相關新聞

桃議會藍營黨團總召交接 黨部主委曝市長張善政提名規畫

桃園市議會國民黨團今舉辦新卸任總召交接，藍營桃園市黨部主委蔡忠誠監交，現場冠蓋雲集，市長張善政、議長邱奕勝與市府局處首長...

爭稅留苗栗3.85億元 2公務員各記一大功「很開心」

苗栗縣印花稅收入一年約1.9億元，縣府稅務局牌照稅科長林淑敏、稅務員吳英昌認真過濾，去年爭取台灣電力公司、台灣中油公司兩...

竹市中油油庫將變身產業廊帶 釋6.9公頃科商地、1.1公頃校地

新竹市政府推「公道五路產業廊帶2.0升級計畫」，啟動近35年來規模最大的中油油庫公辦市地重畫案，回應產業與擴校需求，完工...

新竹果菜市場攜手市府民政處 10元義賣挺農民助學童

為協助農民穩定產銷並關懷弱勢學童，新竹果菜批發市場總經理蔡文盛與新竹市政府民政處長施淑婷今共同發起「挺農民高麗菜10元義...

警察叔叔陪圍爐 竹北警分局包下餐廳 邀弱勢孩童吃火鍋

寒流來襲，新竹縣警察局竹北警分局與企業攜手送暖，上周末於鍋潤發火鍋餐廳包場舉辦寒冬送暖公益活動，除邀請弱勢及偏鄉孩童圍爐...

清大結合路跑界推出大新竹跑步地圖2.0 精選4優質「水」線

延續去年的「大新竹跑步地圖」，國立清華大學運動事業及政策中心結合新竹路跑界及學校單位今年推出2.0版本，不同以往以多元路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。