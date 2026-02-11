警察叔叔陪圍爐 竹北警分局包下餐廳 邀弱勢孩童吃火鍋

寒流來襲，新竹縣警察局竹北警分局與企業攜手送暖，上周末於鍋潤發火鍋餐廳包場舉辦寒冬送暖公益活動，除邀請弱勢及偏鄉孩童圍爐用餐，還送上羽絨衣等愛心物資，並補助山區孩童交通車資，警察叔叔也陪伴孩童們吃火鍋，說明生活中的安全觀念，度過溫馨的冬日圍爐。

竹北警分局指出，警方除肩負治安與交通任務，也希望走入社區、關懷弱勢族群，尤其在孩子成長過程中提供適時陪伴。本次活動以企業社會責任為核心，由國隆集團包場請孩子吃火鍋，結合安全宣導與互動交流，讓孩子在輕鬆用餐的同時，也感受到社會的支持與善意。

活動一開始，由原住民孩童帶來樂器演出，以純真的音符為現場揭開序幕。隨後由國隆集團董事長黃國華、新竹縣政府警察局局長林建隆、新竹縣政府消防局局長陳中振、竹北警分局分局長吳學安發放羽絨衣與愛心物資，並補助山區孩童交通車資，實際減輕家庭負擔。

竹北警分局也安排婦幼安全、交通安全與反詐騙宣導，由警察叔叔、姐姐們以互動方式，向孩子說明生活中應注意的安全觀念，拉近警察與孩子之間的距離。隨後警消人員與貴賓也陪伴孩子一同吃火鍋、聊天，關心孩子們的生活狀況。