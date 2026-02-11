清大結合路跑界推出大新竹跑步地圖2.0 精選4優質「水」線

延續去年的「大新竹跑步地圖」，國立清華大學運動事業及政策中心結合新竹路跑界及學校單位今年推出2.0版本，不同以往以多元路線為主，今年特別聚焦「水」這個城市最重要、卻常被忽略的元素，精選四條與水域緊密相連的優質跑步路線，邀請跑者與市民用雙腳認識新竹。

清大指出，本次推薦四條路線，分別為關西牛欄河、寶二水庫、舊港島及青草湖。參與路線推薦的在地團體皆是長年深耕地方、以跑步與土地對話的實踐者，包括關西跑跑團、竹東動就對路跑團、新竹路跑社及康橋國際學校新竹校區。

其中，關西牛欄河是由關西跑跑團推薦的路線，圍繞牛欄河展開，以具有歷史意義的東安古橋作為起點，沿途行經仙草一分田與關西老街，跑者在節奏之間，能感受到濃厚的小鎮風情與生活氣息。

寶二水庫則是另一條極具意義的路線，作為維繫新竹科學園區運作的重要水源，寶二水庫被譽為「護國神山之母，環境清幽、水色開闊，早已成為許多跑友心中的私房訓練場，也讓人看見科技城市背後，那條支撐一切運作的生命之水。

新竹市境內的兩條路線同樣與水密不可分，也靜靜見證城市的演變。舊港島昔為竹塹港，18世紀便是對外通商要地，隨泥沙淤積港口式微，卻留下一座被時間暫忘的小島。許多新竹人或許不知，這裡不僅是欣賞夕陽的好去處，更在里長蔡松根與居民推動社區營造下，打造竹塹詩人林占梅詩園步道，蔡松根說「把文化種在土地上」，讓舊港島在歷史與詩意間展現深刻風景，也常令初訪跑友驚艷。

青草湖原名青草湖山水庫，是台灣光復後新竹所興建的第一座水庫，去年恰逢啟用70周年。除了可進行多元水域活動外，環湖2公里的道路亦成為跑步與健走的熱門去處。加上清大運科系黃煜教授過去曾帶領師生，以系統性梳理周邊景點與地方故事，讓這條距離市區僅約十多分鐘車程的跑步路線，蘊含更加豐富的文化層次與體驗深度。

清大指出，從跑步運動的角度來看，這四條路線在難易度上各有特色。例如，舊港島路線一圈約1.8公里，路線平坦，最適合跑步入門者；而寶二水庫位於山區，地勢相對起伏，多段長坡較適合進階跑友挑戰。