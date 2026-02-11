爆竹釀災民眾倒地！桃園燈會大傷演練驚險上演 消防即刻應變完美收場

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
這次大傷搶救演練除了在緊急時刻疏散人潮，針對一旁南崁溪的天然救災水源進行抽水訓練。圖／桃市消防局提供
為確保元宵燈會期間公共安全，桃市消防局第一救災救護大隊大有分隊在桃園虎頭山創新園區，實施「2026年桃園燈會搶救暨大量傷病患實兵演練」，演練情境緊湊、節奏逼真，模擬燈會人潮中突發火警與傷患湧現，現場氣氛一度宛如真實災害現場，狀況警急。

本次設定燈會期間，民眾在主燈區周邊燃放爆竹煙火，引燃園區建物起火並傳出多人受傷，119勤指中心據報，立刻派遣大有、三民、桃園及龜山等鄰近分隊趕往現場搶救。

首批抵達的大有分隊發現建築物起火燃燒，疑似有4位民眾受傷又受困，指揮官隨即下令展開入室搜索救援，同步啟動大量傷病患應變機制，在現場設立救護指揮站，調度更多救護車支援。

消防救難人員成功救出受困民眾後，發現其中2人尚可自行行走，1人遭重物壓傷造成骨折，另1人因吸入過多濃煙失去意識；檢傷官迅速依傷情進行紅、黃、綠、黑分級檢傷與初步處置，同時規劃後送區、後送動線及救護車集結位置，確保在人潮密集的燈會環境中，救護流程仍能井然有序、不致混亂。

大有分隊分隊長蘇翊瑄說，燈會期間人潮高度集中，一旦發生事故，避難與疏散難度將大幅提升，極易演變成大量傷病患事件，因此特別結合鄰近分隊共同演練，強化對場地的熟悉度、檢傷與後送流程，同步進行南崁溪天然水源抽水訓練，提升整體搶救效能，確保活動期間民眾安全無虞。

演練在各分隊與協勤單位密切合作下順利完成，過程逼真卻不失秩序，最終完美收場；蘇翊瑄提醒，連假期間民眾在家務必注意用火、用電安全，使用燃氣熱水器應確認貼有合格標章，保持良好通風，並由合格技術士依安裝環境選用正確型式，避免一氧化碳中毒，讓佳節平安不留遺憾。

桃園燈會今年主燈區位於虎頭山創新園區，大有分隊與鄰近分隊聯手進行「大傷搶救實兵演練」，燈會場地意外曝光。圖／桃市消防局提供
桃園燈會今年主燈區位於虎頭山創新園區，一大隊大有分隊與鄰近分隊聯手進行「大傷搶救實兵演練」，燈會場地意外曝光。圖／桃市消防局提供
桃市消防局一大隊大有分隊與鄰近分隊聯手在桃園燈會主燈區先進行「大傷搶救實兵演練」，燈會場地意外曝光。圖／桃市消防局提供
大有分隊模擬民眾在主燈附近點燃爆竹煙火造成建物起火燃燒，受困的受傷民眾一一被救出。圖／桃市消防局提供
