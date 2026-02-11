爆竹釀災民眾倒地！桃園燈會大傷演練驚險上演 消防即刻應變完美收場
為確保元宵燈會期間公共安全，桃市消防局第一救災救護大隊大有分隊在桃園虎頭山創新園區，實施「2026年桃園燈會搶救暨大量傷病患實兵演練」，演練情境緊湊、節奏逼真，模擬燈會人潮中突發火警與傷患湧現，現場氣氛一度宛如真實災害現場，狀況警急。
本次設定燈會期間，民眾在主燈區周邊燃放爆竹煙火，引燃園區建物起火並傳出多人受傷，119勤指中心據報，立刻派遣大有、三民、桃園及龜山等鄰近分隊趕往現場搶救。
首批抵達的大有分隊發現建築物起火燃燒，疑似有4位民眾受傷又受困，指揮官隨即下令展開入室搜索救援，同步啟動大量傷病患應變機制，在現場設立救護指揮站，調度更多救護車支援。
消防救難人員成功救出受困民眾後，發現其中2人尚可自行行走，1人遭重物壓傷造成骨折，另1人因吸入過多濃煙失去意識；檢傷官迅速依傷情進行紅、黃、綠、黑分級檢傷與初步處置，同時規劃後送區、後送動線及救護車集結位置，確保在人潮密集的燈會環境中，救護流程仍能井然有序、不致混亂。
大有分隊分隊長蘇翊瑄說，燈會期間人潮高度集中，一旦發生事故，避難與疏散難度將大幅提升，極易演變成大量傷病患事件，因此特別結合鄰近分隊共同演練，強化對場地的熟悉度、檢傷與後送流程，同步進行南崁溪天然水源抽水訓練，提升整體搶救效能，確保活動期間民眾安全無虞。
演練在各分隊與協勤單位密切合作下順利完成，過程逼真卻不失秩序，最終完美收場；蘇翊瑄提醒，連假期間民眾在家務必注意用火、用電安全，使用燃氣熱水器應確認貼有合格標章，保持良好通風，並由合格技術士依安裝環境選用正確型式，避免一氧化碳中毒，讓佳節平安不留遺憾。
