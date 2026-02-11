桃園台66線高架最後一哩路動土

台六十六線○至三Ｋ為全線高架化最後一哩路，行政院長卓榮泰、桃園市長張善政昨到桃園觀音出席動土儀式，預計二○二九年完工。另，台六十一線苗栗縣苑裡鎮房裡交流道增設北出南入匝道傳出好消息，近日獲交通部核定可行性研究，預計二○三一年通車。

台六十六線位於桃園的觀音至新屋路段因保留平交路口，行車安全風險高，高架化工程東段六Ｋ至九Ｋ先啟動，預計明年三月完工；西段○至三Ｋ預計二○二九年十月完成，屆時全線皆為高架化。

張善政說，西段高架等於是台六十六線高架化最後一哩路，周邊有大潭電廠、大潭工業區、中油三接和桃園科技工業園區等重要工業發展區，重車行駛頻繁，未來高架化將提升地方交通安全，也有利銜接台六十一線。希望往後中央能繼續支持地方的重大交通建設，把交通品質帶向更高的層次。

卓榮泰說，中央支持桃園交通建設包含國道交流道與聯絡道、鐵路地下化、捷運等，總金額超過三千五百億元。他也當面感謝張善政的市府團隊效率高，讓補助每一分錢都到位，桃園是國家門面、桃竹苗大矽谷重要之處，必須優先完成建設。

另，苗栗縣台六十一線苗栗房裡至通霄鎮間，長達十二公里路段設置三座南出北入匝道，台中以南車輛須從大甲匝道下主線後，行駛側車道至通苑地區。地方殷盼增設房裡交流道北出南入匝道，交通部前天核定，預估經費九點四億元，立委陳超明、縣議員陳品安、張顧礫揭示好消息。

苗縣府昨證實房裡交流道增設匝道案獲核定，指出交通部原則同意，但表示銜接聯絡道部分，因財政收支劃分法修正，縣府應優先調度自有財源推動聯絡道改善；縣府等收到公文後，將啟動後續聯絡道規畫設計，至於用地在台中市，已獲中市府原則同意，行政程序協助。