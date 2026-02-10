苗縣西濱房裡升級「全套」交流道可行性 交通部核定

快訊

中央社／ 苗栗縣10日電

苗栗縣府今天表示，台61線房裡交流道改善為完整交流道（增設南入、北出匝道）可行性研究，獲交通部正式發函核定，推動房裡匝道升級為「全套」交流道又往前邁進重要一步。

台61線西濱快速道路苗栗縣路段，民國107年全線貫通，在苑裡鎮房裡交流道僅有「北上匯入、南下匯出」功能，地方批評只做半套，爭取增設「南入、北出」匝道，改善為完整交流道，案經地方爭取多年，相關計畫至去年10月仍遭交通部退回檢討。

苗縣府交通工務處透過新聞稿指出，為解決苑裡市區往返台61線可及性不足，以及緊急醫療救護產生交通不便的窘境，縣府自107年起辦理可行性研究，期間歷經多任交通部長下鄉視察，終於在今年農曆春節前獲得交通部正式發函核定，堪稱是給苑裡鄉親一份最佳新年禮物。

交通工務處長古明弘說，此計畫預計於縣道140線以南（台61線131K）增設「南入、北出」2支匝道，與既有的南出、北入匝道構成完整交流道，有助完善苗栗苑裡與台中大甲兩縣市交界居民交通路網，打造縣道140線與台1線、國道3號、幼獅產業園區聯外重要道路，強化海線周邊醫療資源救難便捷通道。

交工處表示，此案總工程經費約新台幣9.42億元，預計120年完工通車，經交通部核定可行性研究後，將由公路局中區養護工程分局接續辦理綜合規劃、工程設計及環差變更等工作。

因增設用地範圍位於台中市大甲區，交工處說明，針對建物拆遷及農地徵收影響地主，未來苗栗縣政府將與台中市政府持續合作與地主溝通，並循市價徵收及依台中市當地地價評議機制，合理爭取提高用地補償費用，以確保用地取得無虞。

交通部長 台中市 苗栗縣
