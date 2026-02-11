看見幸福台灣／國泰人壽 協助保戶釐清詐術 守住資產

快訊

經濟日報／ 翁至威
國泰人壽積極舉辦反詐騙宣導活動。國泰人壽／提供
國泰人壽積極舉辦反詐騙宣導活動。國泰人壽／提供

桃園市一名國泰人壽的保戶遭詐騙集團盯上，對方假冒政府機關人員，謊稱保戶的銀行帳戶被不法使用，要求保戶將存款全數提領，並由政府機關代為保管，否則資產將遭凍結，後來詐騙集團鎖定保戶的保險金，誘騙保戶向保險公司辦理解約，因此保戶找上國泰人壽業務員林美華辦理手續，所幸業務員在過程中識破詐騙手法，並在耐心引導與協助下，協助保戶釐清詐術，最終成功守住保戶辛苦累積的保險保障。

近年來，詐騙手法不斷翻新，詐騙集團仿冒政府機關或是司法單位人員，透過專業且權威話術，讓許多民眾無法分辨真偽，因而落入詐團陷阱。

第一線服務人員是如何判斷客戶可能遭受詐騙？國泰人壽新屋通訊處登峰推展處業務副理林美華分享，當客戶在極短時間內出現明顯異常行為，往往需要特別留意，例如：突然更改會面地點、說話時高度防備、急於將名下資金一次性處理，卻又拒絕說明資金用途等，另外「人的眼神轉變」也是一個警訊，當一個人處在恐慌狀態時，肢體與表情會不自覺流露出不安，這些細微變化是她提高警覺的關鍵。

林美華表示，許多客戶在遭遇詐騙時，並不會覺得自己正身陷其中，所以她不會直接指責或強行阻止，而是選擇以陪伴方式，引導客戶重新檢視詐騙集團說法，逐步釐清其中疑點，並在適當時機請警政單位協助，透過專業人員協助與查證，客戶最終才得以確認這是一場精心設計的詐騙。

除仰賴第一線服務人員細心觀察，國泰人壽平時也投入完善員工反詐教育訓練，林美華表示，公司內部定期透過會議分享詐騙案例，並提供風險提醒與第一線應對指引，相關教育訓練資源也時常更新，讓業務員能掌握最新詐騙手法，近年國泰人壽攜手刑事警察局，透過全台通訊處與各地警方進行反詐宣導活動，將正確資訊分享給客戶，也提醒保戶當前詐騙猖狂，須有防詐意識。

不過林美華坦言，「真正困難的不是阻止一筆交易，而是陪一個人從恐懼裡走出來。」許多受害者在事後最難修復的其實不是金錢的損失，而是對人與制度的信任感，除了層層把關外，更重要的是在關鍵時刻，有人願意即時在他們身邊給予陪伴與支持。（翁至威）

詐騙集團 國泰人壽 保險金
