看見幸福台灣／桃園市長張善政 建構智慧永續城市

桃園市長張善政上任後，政績獲市民肯定，桃園幸福感排名大幅提升。「我是工程師，市府團隊以工程師思維，以及10年、20年的視野高度，努力打造幸福宜居的城市。」張善政表示，主要朝三大方向努力，包括打造友善生育環境、智慧治理建構永續城市，及展現桃園文化之美。

「桃園模式就是工程師解決問題的模式。」張善政指出，面對複雜的舊城區改造與交通問題，市府推動「人本友善168」計畫，改善全市超過157處行人空間、56所學校通學步道。在舊城再生方面，中壢區首件人本環境改善工程已開工，未來將持續優化學區周邊通學路段及地區性巷道整體規劃。

談到綠線捷運建設，張善政說，在「工程師」治理模式下，從原本計畫要六年，他上任前幾乎沒動靜，現在可以力拚在他四年任期內、2026年北段7站通車銜接機場捷運，2030年主線可望全線通車。過去北機廠用地因地質軟弱成為建設死結，但市府透過改變傳統工法，將原本需兩年半的整地工程縮短至八個月完成。

張善政強調，智慧治理是公部門的重要課題，因為公部門人力有限，但與往昔相比，現在要處理、面對的問題可說是「爆炸性」增加，因此市府首創「智慧城鄉發展委員會」，兩年來推行超過100個智慧城市專案，包括獲國際碳揭露計畫（CDP）最高獎項的碳排放管理，及運用AI技術成功減少25%噪音申訴的「靜桃專案」。

友善育兒方面，市府成立全台首創婦幼發展局，推出「一生好運卡」、「好孕專車」等創新措施，放寬生育津貼請領條件，實施5歲幼兒教育助學金、國中小免費營養午餐等政策，打造「勇敢生、安心養」的幸福城市。

文化觀光方面，市府以在地主題化、智慧化和低碳化策略打造桃園旅遊品牌，從世界客家博覽會到即將舉辦的2025台灣燈會，都展現桃園獨特魅力。