快訊

高金素梅開庭發燒身體不適 檢方諭知限制出境 緊急送醫 擇日再訊問

聽新聞
0:00 / 0:00

看見幸福台灣／「幸福城市第7站」桃園 用六個好 創造幸福

經濟日報／ 記者李珣瑛／桃園報導
經濟日報「2025縣市幸福指數大調查」中，桃園市拿下全台第七，「地方政府施政滿意度」高達75.7%，一舉拿下六都第一，顯見張善政市府團隊努力獲得市民高度認同。聯合報系資料照
經濟日報「2025縣市幸福指數大調查」中，桃園市拿下全台第七，「地方政府施政滿意度」高達75.7%，一舉拿下六都第一，顯見張善政市府團隊努力獲得市民高度認同。聯合報系資料照

少子化現象席捲全台，桃園人口卻連年逆勢成長，2025年再度蟬聯六都生育率最高、平均年齡最輕、6歲以下人口占比最高的城市。桃園市長張善政上任以來持續推出多項婦幼友善政策讓市民有感，強調讓桃園不只是一座不斷成長的城市，更是一座能讓人安心生活、願意留下的幸福城市。

經濟日報「2025縣市幸福指數大調查」中，桃園市拿下全台第七，「地方政府施政滿意度」高達75.7%，一舉拿下六都第一，顯見張善政市府團隊努力獲得市民高度認同。

桃園在政府統計數據上，「居住」、「環境」及「服務可近性」相關指數皆持續成長，「服務可近性」一項更位列全國第二；民調表現部分，市民對「家庭經濟」、「政府作為」與「生活現況」之認可也持續成長。

為打造幸福城市，張善政提出六大核心模組，首先是「好照顧」，成立全國首創的婦幼發展局，建立從孕期、產後到育兒，建立一條龍的家庭支持體系。

其次是「好出行」，桃園捷運綠線進度持續超前，北段七站正努力朝向2026年底通車的目標前進；面臨的公車司機短缺問題，桃園率先推動「受訓即就業」制度，並發展「桃小巴」深入社區生活圈，補齊大眾運輸最後一哩路。

再來是「好健康」，桃園擴大肺癌篩檢，截至2025年底，共完成57,935人次篩檢，找出350位確診個案，其中將近九成都是早期個案，成功挽救超過300個家庭；並打造全台首輛行動CT醫療車深入偏鄉，讓健康資源不再因地理位置而有所落差。

接著是「好居住」，持續推動社宅與包租代管，社宅累計已提供超過 6,900戶，並以2030年達成1.1萬戶為目標；包租代管媒合件數達2.5萬件，居六都之冠，協助年輕世代與家庭在城市成長的同時，也能住得安心、住得起。

第五項是「好智慧」，市府三年來將AI與數據導入各局處，著名應用包括「救護一路通」、「交通號誌控制」及「警消派遣系統」，使救護行駛時間縮短達45%，讓科技從政策口號轉化為市民實際有感的改變，並累計榮獲52項國內外獎項肯定。

最後是「好休閒」，桃園透過多元文化活動與大型節慶，逐步形塑城市性格。2025年台灣燈會於桃園舉辦，吸引超過2,000萬人次參訪；去年前十月觀光人次達7,800萬，較三年前成長三倍，讓更多人重新認識這座正在轉型中的城市。

家庭 生活 張善政
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台66高架最後一里動工 卓榮泰誇張善政團隊建設高效率

張善政贈慰勞金肯定桃消春節堅守崗位 盼守護民眾生命安全

桃園警民協力維護年節平安 張善政頒慰勞金期勉持續深化合作

春節採買要快！桃園魚市批發價略漲 蔬果價格相對穩定

相關新聞

看見幸福台灣／「幸福城市第7站」桃園 用六個好 創造幸福

少子化現象席捲全台，桃園人口卻連年逆勢成長，2025年再度蟬聯六都生育率最高、平均年齡最輕、6歲以下人口占比最高的城市。...

看見幸福台灣／桃園市長張善政 建構智慧永續城市

桃園市長張善政上任後，政績獲市民肯定，桃園幸福感排名大幅提升。「我是工程師，市府團隊以工程師思維，以及10年、20年的視...

看見幸福台灣／國泰人壽 協助保戶釐清詐術 守住資產

桃園市一名國泰人壽的保戶遭詐騙集團盯上，對方假冒政府機關人員，謊稱保戶的銀行帳戶被不法使用，要求保戶將存款全數提領，並由...

桃園台66線高架最後一哩路動土

台六十六線○至三Ｋ為全線高架化最後一哩路，行政院長卓榮泰、桃園市長張善政昨到桃園觀音出席動土儀式，預計二○二九年完工。另...

防堵異味再現 竹北市公所攜手環境部布建AI空氣盒子

新竹縣竹北市去年曾發生刺鼻異味卻又找不到源頭，竹北市長鄭朝方爭取環境部資源，於竹北建完成3處「AI 空氣品質感測器（空氣...

台66高架最後一里動工 卓榮泰誇張善政團隊建設高效率

行政院長卓榮泰、桃園市長張善政等人今天下午參加台66快速道路0至3k高架（觀音路段）動工，兩人雖然台下沒有熱絡互動，不過...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。