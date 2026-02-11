看見幸福台灣／「幸福城市第7站」桃園 用六個好 創造幸福

少子化現象席捲全台，桃園人口卻連年逆勢成長，2025年再度蟬聯六都生育率最高、平均年齡最輕、6歲以下人口占比最高的城市。桃園市長張善政上任以來持續推出多項婦幼友善政策讓市民有感，強調讓桃園不只是一座不斷成長的城市，更是一座能讓人安心生活、願意留下的幸福城市。

經濟日報「2025縣市幸福指數大調查」中，桃園市拿下全台第七，「地方政府施政滿意度」高達75.7%，一舉拿下六都第一，顯見張善政市府團隊努力獲得市民高度認同。

桃園在政府統計數據上，「居住」、「環境」及「服務可近性」相關指數皆持續成長，「服務可近性」一項更位列全國第二；民調表現部分，市民對「家庭經濟」、「政府作為」與「生活現況」之認可也持續成長。

為打造幸福城市，張善政提出六大核心模組，首先是「好照顧」，成立全國首創的婦幼發展局，建立從孕期、產後到育兒，建立一條龍的家庭支持體系。

其次是「好出行」，桃園捷運綠線進度持續超前，北段七站正努力朝向2026年底通車的目標前進；面臨的公車司機短缺問題，桃園率先推動「受訓即就業」制度，並發展「桃小巴」深入社區生活圈，補齊大眾運輸最後一哩路。

再來是「好健康」，桃園擴大肺癌篩檢，截至2025年底，共完成57,935人次篩檢，找出350位確診個案，其中將近九成都是早期個案，成功挽救超過300個家庭；並打造全台首輛行動CT醫療車深入偏鄉，讓健康資源不再因地理位置而有所落差。

接著是「好居住」，持續推動社宅與包租代管，社宅累計已提供超過 6,900戶，並以2030年達成1.1萬戶為目標；包租代管媒合件數達2.5萬件，居六都之冠，協助年輕世代與家庭在城市成長的同時，也能住得安心、住得起。

第五項是「好智慧」，市府三年來將AI與數據導入各局處，著名應用包括「救護一路通」、「交通號誌控制」及「警消派遣系統」，使救護行駛時間縮短達45%，讓科技從政策口號轉化為市民實際有感的改變，並累計榮獲52項國內外獎項肯定。

最後是「好休閒」，桃園透過多元文化活動與大型節慶，逐步形塑城市性格。2025年台灣燈會於桃園舉辦，吸引超過2,000萬人次參訪；去年前十月觀光人次達7,800萬，較三年前成長三倍，讓更多人重新認識這座正在轉型中的城市。