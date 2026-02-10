客委會挹注近千萬 苗市義民廟埕空間活化工程啟動

快訊

中央社／ 苗栗縣10日電

苗栗市義民廟埕廣場空間活化與圍牆重塑工程，今天舉行開工祈福典禮，總工程經費新台幣1100萬元，其中990萬元由客委會補助，盼協助義民廟環境修繕，推動成為地方創生據點。

根據客委會提供資料，苗栗市義民廟位於苗栗市北苗里，為乾隆60年（1795年）建立，建廟迄今已231年，見證客家先賢保鄉衛土忠義精神；其中，苗栗義塚在地方仕紳與鄉親努力下，於民國99年（2010年）成為縣定古蹟，為乙未保台苗栗客家貢獻歷史傳承，頗具紀念意義。

苗栗縣政府今天在苗栗市義民廟舉辦「苗栗市義民廟埕廣場空間活化與圍牆重塑工程」開工祈福典禮，客委會副主委邱星崴、苗栗縣長鍾東錦及多名地方民代參拜義民爺，祈求工程順利、施工平安。

縣府水利處長楊明鐃說，這次工程總經費1100萬元，獲客委會補助990萬元、地方自籌110萬元，進行祭祀大殿鋪面與排水改善、歷史圍牆重塑、防水整修及庭院景觀綠美化等，預計農曆春節後開工，今年9月完工。

邱星崴說，義民信仰是客家人獨有文化，象徵守護家園的精神，具備傳承教育價值，期望透過廟埕廣場空間進行活化與圍牆重塑，打造成兼具歷史教育與居民休閒的地方創生據點。

邱星崴表示，為提升客庄生活環境品質，客委會自109年起先行補助1017萬元，支持「義民廟旁友善生活環境改善」，累積投入逾2000萬元經費，協助義民廟環境、景觀修繕，與苗栗縣政府合作為保存客家傳統與文化盡一分心力。

鍾東錦表示，義民廟不僅是苗栗市重要信仰中心，更承載著地方歷史記憶與客家文化精神，縣府非常重視這處文化地標保存與再生，工程將在尊重歷史紋理與信仰文化前提下推動，完工後不僅能提供民眾更舒適、安全參拜與活動空間；對於義民塚被鐵皮圍住部分，將請業務單位及市公所與地主持續溝通拆除。

苗栗市 客家文化 客委會
