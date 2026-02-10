竹縣6路口實施行人提早5秒通行 降低事故風險

快訊

中央社／ 新竹縣10日電

新竹縣政府表示，為守護行人通行安全，在竹縣勝利七街與莊敬三路、勝利七街與莊敬五街等6處路口，今天起實施行人提早5秒通行措施，盼降低事故風險。

新竹縣政府警察局今天邀集交通處及竹北市公所等相關單位進行道路會勘，決議在勝利七街與莊敬三路、勝利七街與莊敬五街、勝利七街與莊敬六街、勝利八街與莊敬三路、勝利八街與莊敬五街及勝利八街與莊敬六街等6處路口，實施行人提早5秒通行措施。

縣府說，盼透過行人提早5秒通行措施，能提升行人行走安全，後續也將視實際交通狀況滾動式調整，並研議將號誌電箱遷移至公共設施帶內，改善行人環境。

對於竹北市勝利七街與莊敬三路日前發生行人交通事故，縣府表示，將於此路口設置綠底行穿線，並研議路口人行道轉角外推及行人穿越道線退縮至適當位置，加強路口路燈照明，也檢視左彎路口的矮灌叢高度予以矮化，以提升駕駛與行人視距。

縣府說，提醒駕駛人，依「道路交通管理處罰條例」規定，駕駛人行經行人穿越道未停讓行人者，將處新台幣1200元以上、6000以下罰鍰；若因而肇事致人受傷，也有加重罰責規定，呼籲用路人務必遵守交通規則。

