防堵異味再現 竹北市公所攜手環境部布建AI空氣盒子

新竹縣竹北市去年曾發生刺鼻異味卻又找不到源頭，竹北市長鄭朝方爭取環境部資源，於竹北建完成3處「AI 空氣品質感測器（空氣盒子）」，透過科技監測強化空氣品質管理，讓數據透明化，實質提升地方環境治理量能。

鄭朝方指出，竹北的空汙問題並未真正消失，只是隨著季節更替，大氣擴散條件與季風型態改變，汙染物在近地層較易被抬升、吹散，異味呈現出季節性的「隱匿」。然而，一旦進入季節交替或是夏季時，相關問題極可能再度浮現，因此必須及早部署、超前因應。

鄭朝方說，今年年1月初環境部長彭啟明造訪竹北時，他即把握機會，當面向彭啟明說明市民長期對空氣品質的憂慮，並針對過去異味陳情的實際熱區，主動提出增設高規格、具機動性的監測設備需求，明確點出新埔與竹北交界處、舊城工業區周邊等重點監測方向，希望監測能真正貼近市民生活圈。

在環境部支持下，目前已於竹北市公所轄下的市立幼兒園、里集會所與公有設施等3處完成高階機動型「空氣盒子」布建；加上縣府環保局既有的110處固定式監測點，竹北市已建構共113個空氣品質監測熱點。鄭朝方強調，此次新增的3處設備具備高度機動性，可依異味陳情狀況滾動調整位置，針對熱點進行精準監測，讓防護網隨需求即時補位。

鄭朝方進一步指出，空氣品質管理的法定權責雖在縣府環保局，但市民的呼吸權益不能等待。他尊重上級機關的專業與行政程序，也相信權責機關的努力，他不會製造對立、也不會淹沒在政治口水裡；然而，對於市民長期在意、卻尚未完全解決的環境問題，市公所仍會在非常有限的權限下，想盡辦法側打前進，補位守護。