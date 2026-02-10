快訊

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

美製車零關稅定案？經濟部今找車商「喝咖啡」 龔明鑫：影響產值逾1%

台66高架最後一里動工 卓榮泰誇張善政團隊建設高效率

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
台66最後一段高架工程動工。記者鄭國樑／攝影
台66最後一段高架工程動工。記者鄭國樑／攝影

行政院卓榮泰、桃園市長張善政等人今天下午參加台66快速道路0至3k高架（觀音路段）動工，兩人雖然台下沒有熱絡互動，不過台上致詞時張善政呼籲中央多支持地方重大建設，卓榮泰也給足面子，接連稱讚張善政領導的市府團隊「你們的高效率，讓我們（中央）的補助每一分錢都到位，謝謝你們，謝謝」。

卓榮泰說，桃竹苗大矽谷是國家發展高科技的重要引擎，一定要讓這個地方的大矽谷的工程計畫能夠快速進行，所以不僅是公路，中央在鐵路地下化也要投入相當多的經費，從重大的交通建設來看，過去到現在以及持續在進行中的，在桃園地區有鐵路地下化，還有四條捷運都在規畫或施工當中，經費光是鐵路地下化就高達一千多億，再加上四條的捷運，加起來約2400億元

另外，桃園還有國道二兩個重要的交流道，還有國道1和國1甲線的連接。這個三個國道，加上今天的台66線的高架化，總經費加起來有約一千億，而且還有六個國道的交流道還在規畫中，包括國一中豐、大竹、桃園交流道增設蘆竹聯絡道，國三還有高原、還有八德與銜接今天台66的三個交流道，六個交流道也是一百多億元。

上述無論是鐵路、捷運、國道、交流道或聯通道，加起來超過三千五百億之多。地方任何的需要，中央一定是傾全力，在財政衡量之下協助地方。

卓榮泰指出，桃園是一個新興的、年輕都市，所以必須得到相當多的財務支持。2015年中央政府補助桃園市320億元；到了2025年已經增加到719億，10年增加的幅度有125%之多，增加將近400億。可見桃園的建設是一棒接一棒，只要市政府能夠用心規畫地方的建設，在經費上可以跟中央取得一致，那我們一定全力的來協助地方政府，「這也是中央、地方合作的典範」，在此特別再次謝謝張善政市長所領導的桃園市府團隊，「你們的高效率，讓我們的補助每一分錢都到位，謝謝你們，謝謝」。

卓榮泰指出，桃園是一個全國很年輕的大都會，而且是國家的門面，又是「桃竹苗大矽谷」當中非常重要的地方，能夠把地方的交通建設做好，地方發展能夠讓它十足的到位，都是未來中央在全國六大區域、產業生活圈當中必須要先完成的。

卓榮泰還說張善政前面致詞提到，今天現場附近有中油三接、大潭電廠和多個工業區，要讓全國的能源能夠順利，而且能快速的成長，除了持續二次能源轉型多元發展綠能、智慧儲能、科技的節能，還有讓電網韌性更安全之外，行政院現在也會全面的接觸新的核能新技術世界性的討論，願意跟世界同步來討論所有核能的新技術，台灣不能在未來落後了。

卓榮泰表示，核管法修法之後，對於傳統核能的去留問題，經濟部、台電、核安會，正在做全面的檢討當中，行政院也願意審慎、樂觀的在符合三原則的情況底下，就是核能的安全有保障、核廢料有最終的去處，而且全國有高度的共識，會來審 慎、樂觀面對傳統核能的這個討論。

總之，要讓全國的電力供應無虞，這是政府對產業的承諾，也是對人民的承諾，這也是台灣對全世界的承諾。因為台灣的各項產業，尤其高科技產業，不僅對國家重要，對全世界是在太重要了。現在在AI時代，電力就是算力，算力就是國力，所以電力跟國力也是連在一起的。

張善政表示，因為歷史原因台66最後一段9公里沒高架，很高興兩年前東段已經開始施工，明年三月可以完工，西段高架今天動工，等於是台66高架化最後一里路，動工典禮現場附近是非常重要的工業發展區域，像大潭電廠、大潭工業區、中油三接和桃園科技工業園區等，很多重車行駛，沒有高架對地方的交通安全是很嚴峻的挑戰，最後一里路的動土典禮，是地方引頸期盼非常久的工程，很高興今天順利動工，期待四年後順利完工，尤其是61和66之間的系統交流道，對於兩個快速道路的互轉交通是非常的關鍵，所以特別謝謝公路局到交通部、行政院的支持，和黃世杰次長過去立委任內的爭取，才能讓今天順利動工，希望往後中央能繼續支持地方的重大交通建設，把交通品質帶向更高的層次。

卓榮泰（右）參加台66西段3公里高架工程動工，頻稱讚張善政（左）和市府團隊建設高效率。記者鄭國樑／攝影
卓榮泰（右）參加台66西段3公里高架工程動工，頻稱讚張善政（左）和市府團隊建設高效率。記者鄭國樑／攝影

行政院 卓榮泰
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

卓榮泰訪桃園高原社區 準備用1153億完成長照3.0全民照顧

半導體布局關鍵！水電無虞 卓榮泰：全面接受新式核能技術

張善政贈慰勞金肯定桃消春節堅守崗位 盼守護民眾生命安全

桃園警民協力維護年節平安 張善政頒慰勞金期勉持續深化合作

相關新聞

防堵異味再現 竹北市公所攜手環境部布建AI空氣盒子

新竹縣竹北市去年曾發生刺鼻異味卻又找不到源頭，竹北市長鄭朝方爭取環境部資源，於竹北建完成3處「AI 空氣品質感測器（空氣...

台66高架最後一里動工 卓榮泰誇張善政團隊建設高效率

行政院長卓榮泰、桃園市長張善政等人今天下午參加台66快速道路0至3k高架（觀音路段）動工，兩人雖然台下沒有熱絡互動，不過...

竹南火車站東站停車場促參案 鍾東錦要求做最好的準備打造地標

苗栗縣政府規畫促參案，竹南火車站東站停車場地面層（二期）位置等條件好，縣長鍾東錦要求團隊與公所合作，做最好的準備，參考新...

新竹街頭驚見 Rody 跳跳馬 行人號誌變身打卡新亮點

新竹市府推出春節限定活動「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」，有眼尖民眾走在街頭發現，市府旁中央路上一處路口的行人...

等到了！台61房裡交流道增設匝道有譜 藍綠都宣布交通部核定

地方殷殷期盼的台61線苗栗縣苑裡鎮房裡交流道增設匝道案，國民黨立委陳超明，民進黨徵召參選下屆縣長的縣議員陳品安昨天晚間都...

神明也按讚！桃市埔子消防分隊勇闖宮廟保文物 水霧護體嚴防「發爐」

春節將至，桃市消防局第一救災救護大隊埔子分隊突擊轄內「鎮海宮」進行高規格救災演練，針對宮廟歷史建物採取特殊「水霧戰術」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。