台66高架最後一里動工 卓榮泰誇張善政團隊建設高效率

行政院長卓榮泰、桃園市長張善政等人今天下午參加台66快速道路0至3k高架（觀音路段）動工，兩人雖然台下沒有熱絡互動，不過台上致詞時張善政呼籲中央多支持地方重大建設，卓榮泰也給足面子，接連稱讚張善政領導的市府團隊「你們的高效率，讓我們（中央）的補助每一分錢都到位，謝謝你們，謝謝」。

卓榮泰說，桃竹苗大矽谷是國家發展高科技的重要引擎，一定要讓這個地方的大矽谷的工程計畫能夠快速進行，所以不僅是公路，中央在鐵路地下化也要投入相當多的經費，從重大的交通建設來看，過去到現在以及持續在進行中的，在桃園地區有鐵路地下化，還有四條捷運都在規畫或施工當中，經費光是鐵路地下化就高達一千多億，再加上四條的捷運，加起來約2400億元

另外，桃園還有國道二兩個重要的交流道，還有國道1和國1甲線的連接。這個三個國道，加上今天的台66線的高架化，總經費加起來有約一千億，而且還有六個國道的交流道還在規畫中，包括國一中豐、大竹、桃園交流道增設蘆竹聯絡道，國三還有高原、還有八德與銜接今天台66的三個交流道，六個交流道也是一百多億元。

上述無論是鐵路、捷運、國道、交流道或聯通道，加起來超過三千五百億之多。地方任何的需要，中央一定是傾全力，在財政衡量之下協助地方。

卓榮泰指出，桃園是一個新興的、年輕都市，所以必須得到相當多的財務支持。2015年中央政府補助桃園市320億元；到了2025年已經增加到719億，10年增加的幅度有125%之多，增加將近400億。可見桃園的建設是一棒接一棒，只要市政府能夠用心規畫地方的建設，在經費上可以跟中央取得一致，那我們一定全力的來協助地方政府，「這也是中央、地方合作的典範」，在此特別再次謝謝張善政市長所領導的桃園市府團隊，「你們的高效率，讓我們的補助每一分錢都到位，謝謝你們，謝謝」。

卓榮泰指出，桃園是一個全國很年輕的大都會，而且是國家的門面，又是「桃竹苗大矽谷」當中非常重要的地方，能夠把地方的交通建設做好，地方發展能夠讓它十足的到位，都是未來中央在全國六大區域、產業生活圈當中必須要先完成的。

卓榮泰還說張善政前面致詞提到，今天現場附近有中油三接、大潭電廠和多個工業區，要讓全國的能源能夠順利，而且能快速的成長，除了持續二次能源轉型多元發展綠能、智慧儲能、科技的節能，還有讓電網韌性更安全之外，行政院現在也會全面的接觸新的核能新技術世界性的討論，願意跟世界同步來討論所有核能的新技術，台灣不能在未來落後了。

卓榮泰表示，核管法修法之後，對於傳統核能的去留問題，經濟部、台電、核安會，正在做全面的檢討當中，行政院也願意審慎、樂觀的在符合三原則的情況底下，就是核能的安全有保障、核廢料有最終的去處，而且全國有高度的共識，會來審 慎、樂觀面對傳統核能的這個討論。

總之，要讓全國的電力供應無虞，這是政府對產業的承諾，也是對人民的承諾，這也是台灣對全世界的承諾。因為台灣的各項產業，尤其高科技產業，不僅對國家重要，對全世界是在太重要了。現在在AI時代，電力就是算力，算力就是國力，所以電力跟國力也是連在一起的。

張善政表示，因為歷史原因台66最後一段9公里沒高架，很高興兩年前東段已經開始施工，明年三月可以完工，西段高架今天動工，等於是台66高架化最後一里路，動工典禮現場附近是非常重要的工業發展區域，像大潭電廠、大潭工業區、中油三接和桃園科技工業園區等，很多重車行駛，沒有高架對地方的交通安全是很嚴峻的挑戰，最後一里路的動土典禮，是地方引頸期盼非常久的工程，很高興今天順利動工，期待四年後順利完工，尤其是61和66之間的系統交流道，對於兩個快速道路的互轉交通是非常的關鍵，所以特別謝謝公路局到交通部、行政院的支持，和黃世杰次長過去立委任內的爭取，才能讓今天順利動工，希望往後中央能繼續支持地方的重大交通建設，把交通品質帶向更高的層次。