快訊

國1南下楠梓段聯結車、小貨車、小客車連環撞 「紫爆」回堵約11公里

獨／爆出黑馬！中央存保標售台北101股權15% 宏泰集團全拿

S媽請律師和具俊曄爭遺產？小S怒了：造謠的人「心思非常骯髒」

竹南火車站東站停車場促參案 鍾東錦要求做最好的準備打造地標

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南火車站東站停車場地面層（二期）促參案，縣長鍾東錦要求團隊與公所合作，做最好的準備。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南火車站東站停車場地面層（二期）促參案，縣長鍾東錦要求團隊與公所合作，做最好的準備。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府規畫促參案，竹南火車站東站停車場地面層（二期）位置等條件好，縣長鍾東錦要求團隊與公所合作，做最好的準備，參考新竹縣BOT案「享平方Shown Square」案例，創造地標帶動繁榮。

縣府盤點公有土地，列管推動竹南火車站東站停車場、頭份市海岳山莊教育用地，及西湖鄉前勝利女神飛彈基地三大促參案，鍾東錦今天舉例享平方Shown Square案例，他說，停車場促參大型購物中心、影城等模式人氣旺，竹南火車站東站停車場在苗北雙城的中心地帶，位置等條件好，促參案未演先轟動，吸引許多廠商探詢，團隊要與竹南鎮公所合作，創造最大效益。

縣府工商發展處指出，竹南火車站東站停車場屬竹南鎮有廣場兼停車場用地，面積約1.14公頃，目前鎮公所發包施工地下2層、地上1層停車場，地面層開發利用，與公所協商收益分收比例後，簽訂合作開發契約，縣府主辦促參， 未來依申請人所提可行性評估，同步辦理細部計畫變更作業。

此外，頭份市海岳山莊教育用地，耍開發案捐贈回饋縣有土地，面積約2.43公頃，縣府教育處評估，要為信德國小因學區學童人數不足，有可能廢校準備，縣府與辦學潛在廠商協調，優惠條件接受信德國小學區學童。

前勝利女神飛彈基地面積10.8公頃，目前管理機關西湖鄉公所，促參案已有潛在廠商表達意願，鍾東錦認為基地主要聯絡道苗31線，且路線多在稜線上，風景相當優美，觀光潛力無窮，但苗31線部分路段狹窄，僅4、5公尺，指示基地確定西湖鄉公所撥用後，縣府啟動規畫設計，初步構想10公尺寬，便利的交通助功發展。

停車場 火車站 教育
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

等到了！台61房裡交流道增設匝道有譜 藍綠都宣布交通部核定

鍾東錦跟卓榮泰「咬耳朵」爭取 天花湖水庫可望4月定案

影／鍾東錦探視南苗市場衝突見義勇為傷者 院方：左掌功能可復元

影／高鐵運量苗栗倒數第二 鍾東錦提兩建議：加開班次、新增接駁車路線

相關新聞

新竹街頭驚見 Rody 跳跳馬 行人號誌變身打卡新亮點

新竹市府推出春節限定活動「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」，有眼尖民眾走在街頭發現，市府旁中央路上一處路口的行人...

等到了！台61房裡交流道增設匝道有譜 藍綠都宣布交通部核定

地方殷殷期盼的台61線苗栗縣苑裡鎮房裡交流道增設匝道案，國民黨立委陳超明，民進黨徵召參選下屆縣長的縣議員陳品安昨天晚間都...

神明也按讚！桃市埔子消防分隊勇闖宮廟保文物 水霧護體嚴防「發爐」

春節將至，桃市消防局第一救災救護大隊埔子分隊突擊轄內「鎮海宮」進行高規格救災演練，針對宮廟歷史建物採取特殊「水霧戰術」，...

松鼠觸電惹的禍！苗栗市國華路375戶晚間停電半個多小時

苗栗市國華路今晚傳出375戶停電，台電人員追查發現，有隻松鼠在高壓電桿上碰觸避雷器裸露點，觸電死亡掛在電線桿釀停電。台電...

桃園企業捐贈1000組唾液快篩試劑 中壢警加強春節毒駕取締

為協助警方加強取締施用毒品駕駛、守護交通安全，桃園市議會議長邱奕勝、桃園市議員謝美英今上午協同旺進股份有限公司及增旺股份...

蘆竹警春節維安不打烊 張善政親贈慰問品肯定奉獻

農曆年節將至，桃園市長張善政感念基層同仁辛勞，今(9)日在立法委員牛煦庭、市議員張桂綿、錢龍、劉勝全議員辦公室…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。