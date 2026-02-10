竹南火車站東站停車場促參案 鍾東錦要求做最好的準備打造地標

苗栗縣政府規畫促參案，竹南火車站東站停車場地面層（二期）位置等條件好，縣長鍾東錦要求團隊與公所合作，做最好的準備，參考新竹縣BOT案「享平方Shown Square」案例，創造地標帶動繁榮。

縣府盤點公有土地，列管推動竹南火車站東站停車場、頭份市海岳山莊教育用地，及西湖鄉前勝利女神飛彈基地三大促參案，鍾東錦今天舉例享平方Shown Square案例，他說，停車場促參大型購物中心、影城等模式人氣旺，竹南火車站東站停車場在苗北雙城的中心地帶，位置等條件好，促參案未演先轟動，吸引許多廠商探詢，團隊要與竹南鎮公所合作，創造最大效益。

縣府工商發展處指出，竹南火車站東站停車場屬竹南鎮有廣場兼停車場用地，面積約1.14公頃，目前鎮公所發包施工地下2層、地上1層停車場，地面層開發利用，與公所協商收益分收比例後，簽訂合作開發契約，縣府主辦促參， 未來依申請人所提可行性評估，同步辦理細部計畫變更作業。

此外，頭份市海岳山莊教育用地，耍開發案捐贈回饋縣有土地，面積約2.43公頃，縣府教育處評估，要為信德國小因學區學童人數不足，有可能廢校準備，縣府與辦學潛在廠商協調，優惠條件接受信德國小學區學童。

前勝利女神飛彈基地面積10.8公頃，目前管理機關西湖鄉公所，促參案已有潛在廠商表達意願，鍾東錦認為基地主要聯絡道苗31線，且路線多在稜線上，風景相當優美，觀光潛力無窮，但苗31線部分路段狹窄，僅4、5公尺，指示基地確定西湖鄉公所撥用後，縣府啟動規畫設計，初步構想10公尺寬，便利的交通助功發展。