新竹街頭驚見 Rody 跳跳馬 行人號誌變身打卡新亮點

新竹市府推出春節限定活動「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」，有眼尖民眾走在街頭發現，市府旁中央路上一處路口的行人紅綠燈號誌近期多了一個可愛身影，竟是Rody 跳跳馬悄悄現身，圓滾滾、活潑跳躍的造型，讓原本略顯嚴肅的交通號誌瞬間多了幾分童趣，也成為不少人等紅燈時的驚喜亮點。

這項創意設計在網路上引發討論，有民眾笑說「等紅燈不再那麼無聊」、「每天經過心情都變好」，也有人特地停下腳步拍照分享。不同於過往單調的圖示，Rody 造型在不影響辨識度的前提下，保留清楚的紅、綠燈指示，讓行人一眼就能判斷是否可通行。

市府城銷處表示，市府近年持續強化行人安全，同時嘗試將設計與創意融入城市日常，希望讓公共設施更親近市民生活。新竹過好年燈會的Rody 跳跳馬象徵活力與正向能量，與新竹年輕、創新的城市形象相呼應，也讓交通設施多了一層城市表情。

城銷處指出，相關號誌設計在導入前已兼顧安全與實用性，圖像簡潔、不影響原有判讀功能，後續也將視實際使用情況與民眾反應，評估是否擴大設置範圍。

隨著 Rody 跳跳馬現身街頭，新竹的行人號誌不只是過馬路的工具，也成了城市風景的一部分。有民眾直言，「這樣的小巧思，讓人感覺這座城市真的有在用心生活。」

城銷處指出，這次的春節限定活動「2026新竹過好年－Rody跳跳迎新年」，首度攜手深受親子喜愛的療癒「Rody跳跳馬」，以童趣洋溢、充滿活力的城市燈會形式，陪伴市民歡喜迎新春。