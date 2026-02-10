等到了！台61房裡交流道增設匝道有譜 藍綠都宣布交通部核定

地方殷殷期盼的台61線苗栗縣苑裡鎮房裡交流道增設匝道案，國民黨立委陳超明，民進黨徵召參選下屆縣長的縣議員陳品安昨天晚間都宣布交通部核定，各自表述爭取有功。

「終於等到了！」縣議員張顧礫歡呼，強調等了8年，從再研究一下，到終於核定，這條路真的走得比高速公路還久，不過好消息是現在正式往前開了。

台61線在房裡至通霄鎮間12公里路段，設置3座南出北入匝道，台中以南的車輛必須從大甲匝道下主線後，行駛側車道至通苑地區，高架的台61線看得到，卻無法充分利用，地方爭取房裡交流道增設北出南入匝道案，苗栗縣政府並列管進度，因用地涉及台中市部分，縣府協調台中市政府原則同意，行政程序協助。

陳品安昨晚臉書宣布「成功爭取」！她說，半個月前，她拜會交通部長陳世凱，特別為苑裡鄉親請託期盼多年的台61線房裡交流道增設匝道案，部長當場交辦，昨天收到好消息，交通部核定可行性研究報告，預估經費9.4億元，後續將進行綜合規畫、設計及環差等，預計2031年完工。

陳超明昨晚也於臉書快訊宣布，歷經8年的努力，他先爭取320萬可行性研究經費，多次邀集交通部長現勘及協調，又於院會總質詢懇託行政院大力支持，苗栗縣長鍾東錦也多次向他提及新增房裡匝道對地方的重要，他與縣府並肩作戰，經過數十場的會勘及協調會，終於獲交通部核定，這是最棒的新年禮物，後續仍會緊盯流程，讓增設匝道工程早日動工，鄉親不必再舟車勞頓。