快訊

粿王案外延燒！護妻聲明才半年 簡廷芮老公「被消失」熟人爆恐婚變

明天「送神日」清囤6大禁忌一次看！別吵架、別倒香爐衰整年

2026首度川習會！外媒：傳川普4月第一周訪問中國

等到了！台61房裡交流道增設匝道有譜 藍綠都宣布交通部核定

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線苗栗縣苑裡鎮房裡交流道增設匝道案，立委陳超明，縣議員陳品安昨天晚間都宣布交通部核定了。本報資料照片
台61線苗栗縣苑裡鎮房裡交流道增設匝道案，立委陳超明，縣議員陳品安昨天晚間都宣布交通部核定了。本報資料照片

地方殷殷期盼的台61線苗栗縣苑裡鎮房裡交流道增設匝道案，國民黨立委陳超明，民進黨徵召參選下屆縣長的縣議員陳品安昨天晚間都宣布交通部核定，各自表述爭取有功。

「終於等到了！」縣議員張顧礫歡呼，強調等了8年，從再研究一下，到終於核定，這條路真的走得比高速公路還久，不過好消息是現在正式往前開了。

台61線在房裡至通霄鎮間12公里路段，設置3座南出北入匝道，台中以南的車輛必須從大甲匝道下主線後，行駛側車道至通苑地區，高架的台61線看得到，卻無法充分利用，地方爭取房裡交流道增設北出南入匝道案，苗栗縣政府並列管進度，因用地涉及台中市部分，縣府協調台中市政府原則同意，行政程序協助。

陳品安昨晚臉書宣布「成功爭取」！她說，半個月前，她拜會交通部長陳世凱，特別為苑裡鄉親請託期盼多年的台61線房裡交流道增設匝道案，部長當場交辦，昨天收到好消息，交通部核定可行性研究報告，預估經費9.4億元，後續將進行綜合規畫、設計及環差等，預計2031年完工。

陳超明昨晚也於臉書快訊宣布，歷經8年的努力，他先爭取320萬可行性研究經費，多次邀集交通部長現勘及協調，又於院會總質詢懇託行政院大力支持，苗栗縣長鍾東錦也多次向他提及新增房裡匝道對地方的重要，他與縣府並肩作戰，經過數十場的會勘及協調會，終於獲交通部核定，這是最棒的新年禮物，後續仍會緊盯流程，讓增設匝道工程早日動工，鄉親不必再舟車勞頓。

交通部長 陳超明
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鍾東錦跟卓榮泰「咬耳朵」爭取 天花湖水庫可望4月定案

影／鍾東錦探視南苗市場衝突見義勇為傷者 院方：左掌功能可復元

影／高鐵運量苗栗倒數第二 鍾東錦提兩建議：加開班次、新增接駁車路線

影／張景森批高鐵延伸宜蘭「史詩級災難」 陳世凱：政府不會亂花錢

相關新聞

等到了！台61房裡交流道增設匝道有譜 藍綠都宣布交通部核定

地方殷殷期盼的台61線苗栗縣苑裡鎮房裡交流道增設匝道案，國民黨立委陳超明，民進黨徵召參選下屆縣長的縣議員陳品安昨天晚間都...

松鼠觸電惹的禍！苗栗市國華路375戶晚間停電半個多小時

苗栗市國華路今晚傳出375戶停電，台電人員追查發現，有隻松鼠在高壓電桿上碰觸避雷器裸露點，觸電死亡掛在電線桿釀停電。台電...

桃園企業捐贈1000組唾液快篩試劑 中壢警加強春節毒駕取締

為協助警方加強取締施用毒品駕駛、守護交通安全，桃園市議會議長邱奕勝、桃園市議員謝美英今上午協同旺進股份有限公司及增旺股份...

食農老師攜手園藝師！「緒咖啡」進駐中壢創生基地 結合桃園在地食材

桃園市中壢區「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」透過舉辦地方創生團隊展覽、展售、主題課程等服務，結合地方...

騎進「銀合隧道」、賞豆腐岩 竹縣頭前溪右岸自行車道今通車

新竹縣頭前溪右岸自行車道於今天通車，新竹縣長楊文科邀交通部公路局北區養護工程分局長謝俊雄、經濟部水利署第二河川分署長楊人...

揮別西山垃圾火燒噩夢！苗栗縣市起手式移除4500噸 ROT政策公告

苗栗市西山垃圾場動輒悶燒，衝擊空氣品質，地方視為噩夢，縣政府、市公所活化整頓，預計5個月工作天清除4500噸暫堆置廢棄物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。