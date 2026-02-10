神明也按讚！桃市埔子消防分隊勇闖宮廟保文物 水霧護體嚴防「發爐」
春節將至，桃市消防局第一救災救護大隊埔子分隊突擊轄內「鎮海宮」進行高規格救災演練，針對宮廟歷史建物採取特殊「水霧戰術」，在確保祈福人潮平安的同時，更要守護珍貴文化資產，讓信眾過年走春求好運不走險。
因應春節期間各大宮廟點燈祈福人潮爆量，埔子分隊選定具歷史意義的鎮海宮作為演練戰場，消防救難人員指出，傳統強力水柱雖滅火快，但巨大衝擊力恐讓古蹟、歷史文物毀於一旦。
為此，演練戰術特別切換為「衝擊力極低」的水霧滅火模式，這就像是幫古建築穿上一層水分子防護衣，既能迅速降溫滅火，又能溫柔保護廟內木雕、彩繪等文化財，落實「人命優先、文物兼顧」的搶救準則。
演練之後則對廟方展開「安檢大體檢」，埔子分隊提醒，宮廟常見24小時神明燈、大量線香及蠟燭，若管理不慎，極易引發祝融之災，廟方應嚴格篩選具備「商品安全標章」電器，定期巡視電源線是否破損發熱，最重要的是，香爐與蠟燭周圍嚴禁堆放金紙等易燃物，避免神明桌變成火燒現場。
分隊長何家瑋說明，據統計，去年春節期間因爆竹煙火引發的火災高達17件，呼籲民眾施放煙火務必遵守「合法區域、合法時間、原廠說明」三原則，為了環境與安全，強烈建議廟方改用「爆竹音效」取代傳統鞭炮，不僅省下清潔費、兼顧環保，更能在熱鬧氣氛中將火災風險降到最低。
