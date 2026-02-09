張善政妻子張琦雅愛的抱抱 年前送禮關懷脆弱家庭兒少

農曆過年前夕，桃園市長張善政妻子張琦雅今下午攜手中華Fun心關懷公益協會化身「除夕老公公」，分別前往龍潭樂活育幼院與財團法人桃園市基督教愛鄰舍基金會，親手致贈年節禮物給基金會所服務的脆弱家庭兒少，也張開雙手抱抱孩子，提前送上新春祝福與溫暖關懷，現場氣氛溫馨。

桃園市基督教愛鄰舍基金會長期關懷兒少23年，專注於孩子的教育與生命陪伴，以主動尋回並穩穩接住身處困境的「脆弱家庭」的生命為基金會主要宗旨。基金會重視「黃金陪伴十年」，深信5至15歲是翻轉生命的關鍵窗口，透過「全人深度陪伴關懷」模式，補足家庭功能缺口，重建孩子的安全感與自信心。

張琦雅今天下午到協會送禮物並關心其兒少生活與學習狀況，孩子們在歲末時節也感受到被關懷、陪伴、惦念的溫暖。張琦雅說，在愛鄰舍看到孩子們笑容洋溢，很感動老師們對孩子們的付出與照顧，讓他們在基金會，有一個這麼溫暖的家，「他們都是我們桃園的孩子，我們一起照顧，一個都不能少。」

一位曾受基金會陪伴的孩子 「小安」（化名） 也分享自己的生命故事。小安幼年歷經家庭變故與多次分離，長期處於恐懼與不安之中；來到愛鄰舍後，在老師耐心而持續的陪伴下，逐漸穩定情緒、重拾學習信心，也開始勇敢表達內心感受。

小安說，「一開始我覺得自己的世界已經崩潰了，常常感到害怕，但愛鄰舍的老師們從不放棄我，每天陪伴我、傾聽我。」他也分享，未來希望成為能傾聽他人心聲、陪伴他人的人，將曾經收到的愛，繼續傳遞下去。

愛鄰舍基金會主任楊于萱說，感謝市長夫人與中華Fun心關懷公益協會今天蒞臨，為孩子們帶來春節加菜金與實用的文具與禮物，實質支持與鼓勵稚嫩心靈，更讓第一線服務團隊深受激勵，盼望社會能夠一起重視兒少的品格教育，接住每一個需要協助的弱勢心靈。