桃園企業捐贈1000組唾液快篩試劑 中壢警加強春節毒駕取締

為協助警方加強取締施用毒品駕駛、守護交通安全，桃園市議會議長邱奕勝、桃園市議員謝美英今上午協同旺進股份有限公司及增旺股份有限公司，親自至中壢警分局捐贈1000組「唾液快篩七合一試劑」，以實際行動支持警方防制毒品駕駛。

中壢警分局表示，施用毒品後駕駛交通工具對公共安全危害甚鉅，前年度共查獲毒駕241件，今年度也已經查獲28件，部分案件更是已經發生交通事故。

去年12月24日平安夜，警方於中壢區中央西路、大同路口執行攔查勤務時，發現一輛自小客車行車搖晃，55歲鄭姓男子拒絕攔查後加速逃逸，沿途衝撞警車並波及其他民間車輛，最終一路逃逸至中壢警分局門口，遭優勢警力圍捕破窗逮捕，警方於車內查獲海洛因及安非他命殘渣袋，並經唾液初步篩檢呈毒品陽性反應。

另於今年1月18日，中壢區龍慈路發生交通事故，48歲翁姓男子疑似毒駕，追撞前方兩輛小貨車後棄車逃逸，所幸在受害車主及熱心民眾協助下即時攔下，警方於車內查獲海洛因、安非他命及俗稱喪屍煙彈的依托咪酯，經唾液採檢同樣呈毒品陽性反應。

此次捐贈由增旺股份有限公司負責人劉文欽與其母親劉徐竹妹共同促成，母子攜手以實際行動支持警方防制毒品駕駛，期盼能在員警第一時間查緝毒駕時，提供即時且有效的查緝利器。另桃園市議員謝美英亦共同注重毒駕危害用路人安全的重要性，一同到場協同企業家庭展現關懷社會的責任。

中壢警分局長林鼎泰表示，唾液快篩試劑可協助警方於第一時間進行初步篩檢，有效提升執法效率，感謝旺進股份有限公司及增旺投資有限公司母子齊心支持警政工作，捐贈唾液快篩七合一試劑，協助警方提升第一線執法量能；警方也將持續結合民意代表及民間企業力量，深化反毒、反毒駕及交通安全宣導。

警方強調，毒品駕駛對公共安全的危害不容忽視，自今晚10時起至2月22日凌晨12時止，為「2026年加強重要節日安全維護」期間，警方為維護春節期間交通安全，將持續加強取締毒駕行為，並結合科技輔助與優勢警力，主動攔查潛在風險，防止憾事發生。