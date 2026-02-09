食農老師攜手園藝師！「緒咖啡」進駐中壢創生基地 結合桃園在地食材

桃園市中壢區「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」透過舉辦地方創生團隊展覽、展售、主題課程等服務，結合地方創生各項資源。基地進駐「緒咖啡 She Coffee」於今日正式揭牌，由一名食農教育老師及園藝治療師共同經營，除了餐點結合地方小農品牌，也規畫手作活動結合地方特色推廣。

桃園市青年事務局致力扶植地方創生團隊，其中「ONE HOW SPACE 一號空間地方創生基地」新進駐團隊「緒咖啡 She Coffee」今正式揭牌，開幕茶會除邀請鄰里與青年團隊見證，現場更展示新屋天然蜂蜜、觀音蓮荷香草茶及在地研製咸豐草茶等特色選物，結合「咖啡渣循環再利用」體驗，引導民眾從消費中實踐永續。參與民眾表示，透過品嚐在地產物製作的餐點與導覽，不僅對桃園風土有更深層的認識，也看見創生基地的多元可能。

青年局局長侯佳齡表示，「ONE HOW SPACE 一號空問」是桃園創生團隊交流共創的重要樞紐，透過資源整合與陪伴，協助團隊深耕發展。基地內的咖啡廳場域，提供青年實踐創業夢想，並以茶飲餐點串起產地、人物與地方脈絡。

此次進駐的「緒咖啡 She Coffee」，由「青年投入永續發展行動計畫」團隊—「桃氣の青農週記」主理人鍾雪珍，攜手園藝治療師何瑀萱共同營運，嚴選新屋蘭園養蜂場蜂蜜、觀音林家古厝蓮荷香草茶，以及愛種菜樂農號的咸豐草茶等食材，讓民眾在品飲之間自然認識產地風景，感受地方創生的溫度。

鍾雪珍及何瑀萱表示，身為食農教育老師及園藝治療師本身具有一定的授課能力，過去從農事體驗中察覺彼此已經準備好可以來接手創生機地的場域，但當從農事體驗轉戰商業領域後其實相當忐忑，幸好在夥伴、青農團隊及青年局的協助下一路前進；目前除了提供咖啡及甜點，每月都有結合咖啡主題規畫不同的手作活動場次，開放民眾報名參加，反應都相當熱烈。

為協助「緒咖啡」營運穩健成長，青年局自團隊進駐初期即導入業師輔導機制，邀請前貳樓餐飲總經理、現任 Lost and found 創辦人劉翼儒擔任顧問。從營運定位、動線規劃到銷售策略提供務實建議，包括優化菜單結構奧償格策略，提升商品定位清晰度，並建議以假日活動帶動人潮；團隊今年1月營業額較前月成長近 25%，未來將持續打造該空間成為具辨識度的在地特色據點。