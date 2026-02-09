騎進「銀合隧道」、賞豆腐岩 竹縣頭前溪右岸自行車道今通車

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
體驗合歡合抱的小徑「銀合隧道」、欣賞豆腐岩，感受頭前溪右岸自行車道的魅力。圖／縣府提供
體驗合歡合抱的小徑「銀合隧道」、欣賞豆腐岩，感受頭前溪右岸自行車道的魅力。圖／縣府提供

新竹縣頭前溪右岸自行車道於今天通車，新竹縣長楊文科邀交通部公路局北區養護工程分局長謝俊雄、經濟部水利署第二河川分署長楊人傑，及多名新竹縣議員，共同剪綵象徵啟用，並騎乘一小段，體驗合歡合抱的小徑「銀合隧道」、欣賞豆腐岩，感受頭前溪右岸自行車道的魅力。

楊文科表示，新竹縣的自行車道路網四通八達，新竹縣政府自2021年向交通部公路局爭取補助辦理「雙新自行車道」計畫，陸續打通新竹縣濱海南北軸線，雙新自行車道可與桃園市新屋串聯，向南延伸新豐鄉濱海自行車道，銜接紅毛港遊憩區經鳳坑沙灣至台15線鳳鼻隧道旁自行車專用道，並經過竹北原森林路段轉往尚海灘與新月沙灣後至竹北水月意象景觀橋，帶動觀光發展。

本次頭前溪右岸自行車道延伸路線串聯計畫，延續濱海自行車道計畫成果，西起鳳山溪竹北水月意象景觀橋，沿線經豆子埔溪，以頭前溪右岸為主幹線，東至新埔鎮寶石派出所，建置了約24公里長自行車路網，打通竹北市、芎林鄉及新埔鎮的東西向自行車路線，對跨鄉鎮市觀光，相當重要。

透過頭前溪右岸自行車道，民眾可從頭前溪右岸直接前往濱海，往北一路騎至桃園，往南可到南寮17公里海岸線。新竹縣長楊文科歡迎大家來新竹縣騎自行車，探索銀合隧道小秘徑並欣賞豆腐岩美景，一覽頭前溪水岸風情。

早期頭前溪右岸自行車道到興隆大橋下中斷，無法銜接至竹北慢壘球場，透過本次計畫工程，新建越堤引道，打通興隆路自行車道通往竹北紅樹林慢壘球場路段，更新闢建約900公尺自行車專用道「銀合隧道」，楊文科也感謝交通部公路局與經濟部水利署第二河川分署的支持。

本案總經費5156萬元，經濟部水利署委託代辦1900萬元、交通部公路局補助2669萬及縣府自籌586萬，工期約8個月，今天舉行通車典禮正式啟用，整體提升新竹縣竹北市、芎林鄉與新埔鎮東西向區域觀光品質與運動騎乘順暢度。

