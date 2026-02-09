揮別西山垃圾火燒噩夢！苗栗縣市起手式移除4500噸 ROT政策公告

苗栗市西山垃圾場動輒悶燒，衝擊空氣品質，地方視為噩夢，縣政府、市公所活化整頓，預計5個月工作天清除4500噸暫堆置廢棄物。縣府最近政策公告，飛灰穩定化物去化場址成選項。

垃圾場附近居民樂觀其成，他們說，西山垃圾場廢棄物如山，天氣炎熱容易引發自燃，且悶燒滅火困難，近年來有越來越嚴重趨勢，有時三更半夜起火，臭味的空氣讓人難以忍受，「歷史共業」期盼盡快改善，建議後續還可以比照台中市后里環保公園的模式活化，變身遊憩去處。

西山垃圾場1970年代啟用，2022年底封場，暫置巨大廢棄物、廢家具等，一年要燒四、五次，前年7月間更是一燒六天半，市公所尋求改善，預算1500萬元最近決標，目前整備中，預計下個月起，分類清出4500噸廢棄物送燒，另回收可利用物資，150個工作天完成。

市公所指出，第一階段清出4500噸廢棄物，提供將來縣府促進民間投資公共建設，整理整頓活化計畫ROT案參考，規畫後續垃圾場ROT營運，及土地利用等內容，希望一舉解決老問題。

環保局依促參法，目前政策公告ROT案，環保局表示，申請人辦理垃圾場開挖、擋土牆修繕、不透水布鋪設、汙水處理設施等必要設施，及衍生水土持保計畫、工程，完工後營運，環保局預估每年交付苗栗縣焚化爐產出8000公噸飛灰穩定化物，活化過程產生廢棄物、土方（腐植土）或其他殘餘物，原則上由申請人負責去化，西山垃圾場藉由整頓活化，解決悶燒問題，發揮跨區域廢棄物資源整合與再利用效益，作為推動永續環境發展重要示範案。