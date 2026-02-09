領錢囉！春節關懷不間斷 竹市11項津貼明起發放

農曆新年將至，為讓弱勢民眾安心迎接春節假期，新竹市府啟動春節關懷送暖機制，整合跨局處合作並透過公私協力，針對春節前及春節期間的各項弱勢關懷服務積極整備，今宣布包括安老津貼、中低收入老人生活津貼、低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助共11項津貼補助將提前於明日（10日）發放。

市長高虹安說，11項津貼補助包括安老津貼、中低收入老人生活津貼、低收入戶家庭生活補助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助、身心障礙者生活補助、兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭扶助、育有未滿2歲兒童育兒津貼、托育費用補助（含加碼托育補助）等社福津貼或補助。

高虹安說，有關獨居長者、身障家戶、弱勢家庭及民眾，由社會處、衛生局、警察局、教育處、民政處、各區公所及社福中心社工進行年前關懷訪視，針對有需求家戶提供物資、福利服務或經濟扶助，讓民眾安心過好年。

社會處長黃佳婷表示，今年春節關懷訪視期間，市府攜手13個社福團體及志工，將禦寒物資及善心團體致贈的年菜一一送到列冊獨居長者家中。獨居的楊姓老婦說，謝謝市府與志工的關心，在寒冷的季節專程來拜訪，也是她今年收到的第一份年禮，每一道年菜「吃進嘴裡，暖在心裡」，收到年節禮品又更加感受到如同家人般的溫暖，也感到滿心溫馨。