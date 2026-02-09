快訊

陳情多年無果…連燒北捷2廁所！台中大夫第自救會長移送北檢畫面曝光

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

聽新聞
0:00 / 0:00

拱天宮周邊道路於大年初一起實施交管 警籲民眾多加配合

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄警方預估春節連假期間，白沙屯拱天宮將湧入大批車流、人潮，請民眾配合交通管制措施。圖／警方提供
通霄警方預估春節連假期間，白沙屯拱天宮將湧入大批車流、人潮，請民眾配合交通管制措施。圖／警方提供

農曆年節將至，苗栗縣通霄警分局近日公布白沙屯拱天宮春節期間至二二八紀念日交通管制措施；通霄警方表示，預估春節連假期間白沙屯拱天宮將湧入大批車流、人潮，請前往走春參拜祈福的民眾多加配合。

通霄警分局指出，禁止停車範圍為苗32線至台1線路段及全線畫設紅色標線區域，警方將加強巡邏與取締；另外，將管制進入白沙屯村內車輛，管制期間禁止大客車以上車輛進入白沙屯村內，若村內停車場全數停滿時，將於台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口分流，禁止小客車進入，請駕駛配合導引，將車輛依序停放於台1線兩側。

有關停車部分，民眾可將車輛停放於台1線120公里（西湖東和鋼鐵）至131公里（通霄慈后宮）兩側路邊，再步行進入廟區；此外，警方將視車流狀況，台1線120公里（西湖東和鋼鐵）至131公里（通霄慈后宮）外側車道彈性管制專供大客車停放；台鹽通霄精鹽廠也有提供停車空間，民眾可停放後轉騎YouBike微笑單車前往拱天宮。

另外，為避免交通要道壅塞，警方建議南下民眾可透過台61西濱快速道路赤土崎匝道接苗32線轉至台1線；北上信眾則於新埔匝道轉台1線。

白沙屯 拱天宮 春節
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

交通監控結合空拍機即時機動疏導 新北警春節交管措施出爐

台北花市農曆年節前採購湧入人車 警方公布交管圖

2026高雄冬日遊樂園2月7日登場 愛河灣周邊實施交管

封街辦年貨 宜蘭市南北館市場周邊14日起連3天交管

相關新聞

領錢囉！春節關懷不間斷 竹市11項津貼明起發放

農曆新年將至，為讓弱勢民眾安心迎接春節假期，新竹市府啟動春節關懷送暖機制，整合跨局處合作並透過公私協力，針對春節前及春節...

拱天宮周邊道路於大年初一起實施交管 警籲民眾多加配合

農曆年節將至，苗栗縣通霄警分局近日公布白沙屯拱天宮春節期間至二二八紀念日交通管制措施；通霄警方表示，預估春節連假期間白沙...

揮別西山垃圾火燒噩夢！苗栗縣市起手式移除4500噸 ROT政策公告

苗栗市西山垃圾場動輒悶燒，衝擊空氣品質，地方視為噩夢，縣政府、市公所活化整頓，預計5個月工作天清除4500噸暫堆置廢棄物...

苗栗縣蓋國際級羽球館拍板 預計今年底完工

苗栗縣政府推動國際級羽球館竹南鎮樂活運動館案一波三折，縣款決定再加八千五百萬元補足經費差額，另三千兩百萬元價購夾雜其中的...

鍾東錦跟卓榮泰「咬耳朵」爭取 天花湖水庫可望4月定案

苗栗縣長鍾東錦今天透露，行政院長卓榮泰上個月視察衛生福利部苗栗醫院時，他趁機「咬耳朵」，天花湖水庫興建可望今年4月定案，...

白沙屯媽祖來了！情人節駐駕嘉義市大福興宮 年初五舉辦拋繡球聯誼

嘉義市大福興宮月老祖廟迎接農曆新年，推出一系列三大精彩活動。主委曾東本今天宣布，包括白沙屯媽祖「粉紅超跑」駐駕、擲筊送大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。