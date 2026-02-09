拱天宮周邊道路於大年初一起實施交管 警籲民眾多加配合

農曆年節將至，苗栗縣通霄警分局近日公布白沙屯拱天宮春節期間至二二八紀念日交通管制措施；通霄警方表示，預估春節連假期間白沙屯拱天宮將湧入大批車流、人潮，請前往走春參拜祈福的民眾多加配合。

通霄警分局指出，禁止停車範圍為苗32線至台1線路段及全線畫設紅色標線區域，警方將加強巡邏與取締；另外，將管制進入白沙屯村內車輛，管制期間禁止大客車以上車輛進入白沙屯村內，若村內停車場全數停滿時，將於台1線與拱天路口及台1線與拱天宮牌樓路口分流，禁止小客車進入，請駕駛配合導引，將車輛依序停放於台1線兩側。

有關停車部分，民眾可將車輛停放於台1線120公里（西湖東和鋼鐵）至131公里（通霄慈后宮）兩側路邊，再步行進入廟區；此外，警方將視車流狀況，台1線120公里（西湖東和鋼鐵）至131公里（通霄慈后宮）外側車道彈性管制專供大客車停放；台鹽通霄精鹽廠也有提供停車空間，民眾可停放後轉騎YouBike微笑單車前往拱天宮。

另外，為避免交通要道壅塞，警方建議南下民眾可透過台61西濱快速道路赤土崎匝道接苗32線轉至台1線；北上信眾則於新埔匝道轉台1線。