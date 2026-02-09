苗栗縣蓋國際級羽球館拍板

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣政府推動國際級羽球館竹南鎮樂活運動館案一波三折，縣款決定再加八千五百萬元補足經費差額，另三千兩百萬元價購夾雜其中的水利地，興建案獲得突破拍板，可望今年底完工。

縣議員廖秀紅、廖英利等人認為樂活運動館攸關基層羽球選動人才培育，高強度的全國賽及賽事，更有助於帶動刺激水準及風氣，尤其運動部長李洋是羽球高手、奧運雙打金牌，運動部及縣府應全力促成，樂觀縣府突破，可望迎來全縣首座國際級羽球館。

縣府利用海口國小預定地零點八六公頃，運動部前身體育署核定補助一億元，縣款七千五百萬元興建，設計階段升級A類國際性、全國性比賽場地，總經費增加為二點六億元，計畫書總經費與評估後所需經費差異過大，委託技術服務費用逾政府採購法原主契約金額百分之五十限制，因此一度暫停，縣府決定縣款再加八千五百萬元，解決經費不足的問題。

此外，基地夾雜水利地面積約一千五百平方公尺，及竹南鎮公所土地約八百平方公尺，縣府協調農田水利署苗栗管理處，同意約三千二百萬元分期價購取得，竹南鎮公所無償將土地管理機關變更竹南國中。

縣府指出，竹南鎮樂活運動館原規畫八面球場，無觀眾席，升級十面球場、有觀眾席，全案工程由縣府水利處辦理，預計本月底委託設計勞務上網招標，如果進度順利，希望今年底完工啟用。

苗栗縣 羽球
