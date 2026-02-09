星期評論／又見砍人 社安網斷裂悲劇

僅時隔四個月，苗栗街頭再度出現男子持刀砍人的駭人場景，先有手無寸鐵的國小女童遇劫，這次連人民保母也挨刀濺血。兩男經強勢執法一人關押中、一人遭擊斃，但爬梳案件脈絡，背後都反映社會安全網的系統性斷裂，以致悲劇不斷上演。

去年十月二日，過去犯下殺人案的男子邱明志出獄才半年重蹈覆轍，手綁刀在街頭隨機砍人釀三傷，檢方火速依犯殺人未遂罪求處無期徒刑。未料本月四日，有精神疾病與攻擊紀錄的鍾姓男子在南苗市場因持刀拒捕，衝突中釀警民兩傷、鍾遭開槍擊斃。

兩起社會矚目案件不單純是治安事件，更凸顯了社會安全網在執行面存有多重困境。邱男與鍾男在案發前都是衛政單位輔導個案，社工得定期訪視，然而第一線人力不足且女性居多，考量安全以電訪為主，若個案敷衍或有心規避，恐有風險判讀落差。

最令人扼腕的是，鍾姓男子在案發前夕已出現失聯徵兆，社政系統雖有掌握，警政系統卻未獲橫向通報，高風險分子如「漏網之魚」上街，警政端毫無所悉，也形同讓社區直接面對未知的風險。若當天持刀場面失控擴大，傷及更多無辜，誰都承擔不起。

持平而論，精神疾病不能被汙名化，精神科醫師也提醒，絕大多數精神疾病患者不具攻擊行為。但社會安全網理應是一張綿密的事前預防網絡，接連兩案卻都顯示安全網面臨斷裂：第一線執行未有足夠人力與工具，加上通報制度預警不足，政府難辭其咎。

無論是更生人還是精神疾病患者，回歸社會、進入社區後都需要有效的長期追蹤與輔導；面對暴力的高風險個案更應拉高列管等級，一旦社工訪視察覺異常或接獲社區求助，第一時間應啟動強制通報與警政系統聯防，會同專業評估，必要時送醫或監管。

防患於未然，中央與地方政府都應仔細審視訪視、通報等環節出了哪些問題，進而精準增撥人力與調配資源，朝野也應透過修法，讓強制手段更有法源依據。唯有社會安全網更為緊密嚴實，牢牢接住每一個需要協助的人，才能真正防範悲劇。