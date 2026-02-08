鍾東錦跟卓榮泰「咬耳朵」爭取 天花湖水庫可望4月定案

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
鍾姓宗親會今天在苗栗縣頭份市公所藝術館舉行會員大會，縣長鍾東錦談苗栗願景，他特別舉頭屋鄉天花湖水庫興建案為例，不斷努力溝通協調，可望今年4月定案。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣鍾東錦今天透露，行政院卓榮泰上個月視察衛生福利部苗栗醫院時，他趁機「咬耳朵」，天花湖水庫興建可望今年4月定案，助攻大矽谷計畫，及大型企業進駐投資苗栗利多。

鍾姓宗親會今上午在苗栗縣頭份市公所藝術館舉行會員大會，安排鍾東錦揭櫫苗栗願景，他特別舉爭議多年的頭屋鄉天花湖水庫興建案為例，強調從政就是要開大門、走大路，堅持做對的事情。

鍾東錦說，天花湖水庫案，起初因前縣長、前中央民意代表持反對意見效應，許多鄉親自然跟著反對，但他認為水庫功能就像銀行，可治水防洪並調節水量，由於半導體和AI產業都是吃電吃水的怪獸，加上大矽谷計畫對充沛水電的需求，興建天花湖水庫絕對有其必要性。

他逐步與中央、立委溝通，接續在說明會中向民眾說明，協助排除民眾對權益受損的疑慮，同時藉卓揆視察上月9日苗栗醫院時「咬耳朵」，全案已獲經濟部通過，並送行政院審核中，可望在4月間定案，從溝通到現在，水庫當地的頭屋鳴鳳村，這屆縣長選舉以8成選票回報，近期有美光科技公司，及科林研發公司等大型企業，看中苗栗具備充沛水電而決定進駐，投資上百億元資金。

縣府指出，水利署長林元鵬去年12月間曾拜會鍾東錦，說明天花湖水庫案，規畫屬中大型水庫，總經費400億元，徵收500多公頃用地，拆遷100多戶，核定後8至10年完工，可以蓄水4800萬立方公尺，每天供水量26萬立方公尺，約苗栗縣一天供應量的六至七成。

水庫 鍾東錦 行政院 卓榮泰 苗栗縣
