春節將至中壢公所與仁海宮暖心送禮券、物資1875戶受惠

為關懷弱勢族群，在歲末寒冬農曆春節前夕，桃園市中壢區公所今舉辦中壢區低收入戶寒冬送暖關懷活動 ，除公所提供每戶300元禮券，亦有仁海宮贊助發放每戶2000元禮券、平安米1份及物資、蔬果等，共計1875戶弱勢家庭受到政府及社會溫暖的關懷。

中壢區公所表示，結合民間善心團體藉由年節前的關懷與送暖活動，照顧弱勢家庭，讓每個家庭能暖心過好年，其義舉堪表典範，也期盼有更多的民間團體、社會大眾能共襄盛舉，提供弱勢家庭更多元溫暖與關懷。

本次共公所提供每戶300元禮券，亦有仁海宮贊助發放每戶2000元禮券、平安米1份、大和建設機構捐助物資、五福社區發展協會捐助餐點，及桃園市蔬菜批發從業人員職業工會捐贈蔬果等愛心團體贊助 ，另救國團桃園市工青四隊號召23位志工也以實際行動共同響應。