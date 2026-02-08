聽新聞
白沙屯媽祖來了！情人節駐駕嘉義市大福興宮 年初五舉辦拋繡球聯誼
嘉義市大福興宮月老祖廟迎接農曆新年，推出一系列三大精彩活動。主委曾東本今天宣布，包括白沙屯媽祖「粉紅超跑」駐駕、擲筊送大獎，以及大年初五的重頭戲拋繡球聯誼。報名參加知名女網紅柯莉絲汀今天以一襲優雅性感婚紗亮相，成為全場焦點。
曾東本表示，白沙屯媽祖將於2月14日西洋情人節當天駐駕大福興宮至2月22日（大年初六），接連9天開放信眾鑽轎腳祈求平安。廟方更備妥1000個流行的「粉紅超跑」精緻抱枕及神力加持的壓轎金，要贈送給各地善男信女。
針對春節期間的休閒規畫，總幹事蔡坤章說，大年初一至初五，廟方備有發財麵、平安圓與平安餐，並首次推出平安市集。現場集結20多名攤商提供傳統小吃，並為小朋友設置溜滑梯及室內氣墊遊樂設施。
在獎項豐富的「新春好運擲筊納好年」部分，2月13日至21日每天上午8點到下午5點，凡添油香300元以上或點平安燈、姻緣燈等信眾即可參加。蔡坤章指出，擲出聖杯數最多的前50人可獲獎，首獎為捷安特電動車，貳獎為65吋液晶電視，參、肆獎則分別為1萬2000元與１萬元發財金。
最受矚目的拋繡球聯誼活動將於21日大年初五上午在廟前廣場舉行。蔡坤章表示，報名自即日起至2月19日截止，歡迎全台或海外22歲至45歲未婚、有正當職業且無不良嗜好的男女性踴躍參加，期盼透過古禮讓年輕男女接住良緣。
網紅柯莉絲汀表示，希望能將自己的姻緣交託給月老，雖然現代流行網路交友，但拋繡球活動遵循古禮又加入現代元素，非常有意義。她提到，活動全程免費且只需線上報名，拋完繡球後廟方還準備聯誼餐會，讓大家能透過餐敘自然輕鬆地培養感情、認識新朋友，歡迎有興趣的未婚男士踴躍參與。
