​寒冬中見真情！竹北市後備憲兵荷松協會 今號召150人寒冬送暖香園

寒冬中見真情！竹北市後備憲兵荷松協會於發起「歲末寒冬送暖」活動，今天前往香園教養院進行慰問。這已是該協會連續第9年號召社會各界伸出援手，今年規模更勝往年，現場匯集了超過150名來自義警、民防、派出所志工、企業及個人單位，共同為院生募集豐盛年菜與生活物資，用實際行動守護弱勢團體。連續9年不間斷，愛心規模再創新高。

竹北市後備憲兵協會表示，香園教養院照顧百位身心障礙朋友，物資需求極大，因此每年歲末都會主動聯繫，確保愛心資源能精準對接需求。協會長期秉持「一日憲兵，終身憲兵」的服務精神，將維護治安的剛毅力量轉化為溫柔的社會關懷。

活動今天舉行，現場感召力十足，除了後憲外，更跨界串聯了義警、民防、派出所志工團體、企業及個人單位，甚至連派出所員警也熱情響應，150人共襄盛舉，將募集到的愛心年菜及衛生紙、米、等大批生活物資親手送達院方手中，場面溫馨感人。

竹北後憲理事長黃文雄表示，這9年來，看到的不是數字的累積，而是社會大眾對香園院生的那份關心。看到這麼多後憲學長、義警、民防、派出所志工與企業好友願意在這年節前夕前來共襄盛舉，這就是台灣社會最美的風景。