預算再加1.17億元 苗栗縣國際級羽球館拍板

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府縣款再加8500萬元補足經費，及3200萬元分期價購夾雜其中的水利地，興建國際級羽球館竹南鎮樂活運動館案拍板。本報資料照片
苗栗縣政府興建國際級羽球館竹南鎮樂活運動館案一波三折，最近獲得突破，縣款再加8500萬元補足經費，及3200萬元分期價購夾雜其中的水利地，興建案拍板，預計今年底完工。

縣府利用海口國小預定地0.86公頃，運動部前身體育署核定補助1億元，縣款7500萬元興建，設計階段升級A類國際性、全國性比賽場地，總經費增加2.6億元，此外，基地夾雜水利地及竹南鎮公所土地，推動過程一度喊停。

苗栗縣議員廖秀紅、廖英利等人認為樂活運動館攸關基層羽球選動人才培育，高強度的全國賽及賽事，更有助於帶動刺激水準及風氣，尤其運動部長李洋是羽球高手、奧運雙打金牌，運動部及縣府應全力促成，也樂觀終於突破難關，可望迎來全縣首座國際級羽球館。

縣府指出，竹南鎮樂活運動館原規畫8面球場，無觀眾席，升級10面球場、有觀眾席，總經費約2.6億元，因計畫書總經費與評估後所需經費差異過大，委託技術服務費用逾政府採購法原主契約金額50%限制，因此一度暫停，縣府決定縣款增加到1.6億元補足差額。

此外，基地夾雜水利地面積約1510平方公尺，縣府與農田水利署苗栗管理處協調，約3,200萬元分期價購取得；竹南鎮公所土地約806平方公尺，公所已無償將土地管理機關變更竹南國中。

竹南鎮樂活運動館案解決經費及土地的問題，全案工程由縣府水利處辦理，預計本月底委託設計勞務上網招標，如果順利希望今年底完工啟用。

運動 總經 設計
