桃園桃漾館開7-11特色門市 設公仔遊樂區吸青少年目光

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
7-ELEVEN「桃漾門市」除提供一般便利商店服務外，並規畫休閒娛樂遊樂區。圖／桃園市青年局提供
7-ELEVEN「桃漾門市」除提供一般便利商店服務外，並規畫休閒娛樂遊樂區。圖／桃園市青年局提供

桃園市北區青少年活動中心「桃漾館」持續強化公共服務與場館機能，一樓7-ELEVEN「桃漾門市」於前日正式開幕，並由桃園市青年事務局局長侯佳齡主持剪綵儀式。青年局表示，透過公私協力合作，將便利商店導入青少年公共場域，提供民眾更完善的休憩與生活補給服務。

青年局指出，桃漾館以青少年多元學習與活動需求為核心，透過引進便利商店等生活機能，讓場館不再只是單一活動空間，而是能同時滿足體驗、休憩與日常需求的青年友善場域。此次7-ELEVEN進駐，是公共服務結合民間專業營運的具體實踐，也有助於提升場館整體服務量能與使用便利性。

7-ELEVEN「桃漾門市」除提供一般便利商店服務外，亦引進青少年喜愛的卡通人物公仔、絨毛娃娃、玩具汽車等商品，並規畫休閒娛樂遊樂區，滿足親子與青少年族群多元需求。門市進駐後，讓前來參與活動、課程或陪同孩童的家長，能在同一場域內完成休憩與補給，提升整體使用體驗。

除生活機能升級外，桃漾館近期亦持續優化場館內容，其中室內繩索挑戰基地已完成硬體建置，並於2月初先行辦理孩童試體驗活動，作為前期測試與調整。相關設施目前仍屬準備階段，待完成後續作業後，將再對外正式宣布啟用資訊。

營運單位中國青年救國團總幹事余果萍指出，7-ELEVEN「桃漾門市」的進駐，讓桃漾館在活動體驗之外，補齊日常服務機能，未來將持續透過公私協力模式，引入多元資源，打造更貼近青少年與家庭需求的公共場域。

桃園市北區青少年活動中心「桃漾館」一樓7-ELEVEN「桃漾門市」於前日正式剪綵開幕。圖／桃園市青年局提供
桃園市北區青少年活動中心「桃漾館」一樓7-ELEVEN「桃漾門市」於前日正式剪綵開幕。圖／桃園市青年局提供
7-ELEVEN「桃漾門市」引進青少年喜愛的卡通人物公仔、絨毛娃娃、玩具汽車等商品。圖／桃園市青年局提供
7-ELEVEN「桃漾門市」引進青少年喜愛的卡通人物公仔、絨毛娃娃、玩具汽車等商品。圖／桃園市青年局提供
桃漾館室內繩索挑戰基地日前已完成硬體建置，並於2月初先行辦理孩童試體驗活動。圖／桃園市青年局提供
桃漾館室內繩索挑戰基地日前已完成硬體建置，並於2月初先行辦理孩童試體驗活動。圖／桃園市青年局提供
桃園市北區青少年活動中心「桃漾館」一樓7-ELEVEN「桃漾門市」外觀。圖／桃園市青年局提供
桃園市北區青少年活動中心「桃漾館」一樓7-ELEVEN「桃漾門市」外觀。圖／桃園市青年局提供

