3000多棵櫻花開6成 苗栗獅潭協雲宮春節全面盛開
苗栗縣獅潭鄉協雲宮櫻花季上場，3000多棵櫻花目前花開約6成，春節連假期間將全面盛開，還有機會遇見壯闊雲海，適合走春參拜祈福。
獅潭鄉協雲宮主祀觀世音菩薩，3000多棵櫻花以山櫻花為主，少數昭和櫻，廟方規畫停車場、步道，民眾可以近距離賞花，協雲宮管理委員會總幹事余欽榮目前花開約6成，櫻花季登場，可以持續到春節連假，協雲宮海拔約600公尺，下雨過後的晴天，有機會俯瞰到雲海翻騰。
余欽榮說，協雲宮沒有大眾運輸，只能開車前往，主要聯絡道路苗24線部分路段狹窄坡陡，2公里384公尺至8公里515公尺，大坑至協雲宮路段列為大客車行駛應特別注意路段，用路人要特別小心。此外，遊客要注意沿途私人果園，不要任意進入採摘，垃圾也不要亂丟破壞環境。
