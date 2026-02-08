3000多棵櫻花開6成 苗栗獅潭協雲宮春節全面盛開

苗栗縣獅潭鄉協雲宮櫻花季上場，3000多棵櫻花目前花開約6成，春節連假期間將全面盛開，還有機會遇見壯闊雲海，適合走春參拜祈福。

獅潭鄉協雲宮主祀觀世音菩薩，3000多棵櫻花以山櫻花為主，少數昭和櫻，廟方規畫停車場、步道，民眾可以近距離賞花，協雲宮管理委員會總幹事余欽榮目前花開約6成，櫻花季登場，可以持續到春節連假，協雲宮海拔約600公尺，下雨過後的晴天，有機會俯瞰到雲海翻騰。