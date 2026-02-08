聽新聞
0:00 / 0:00

學者：世博展館在新竹 欠規畫與在地連結

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨王駿杰／新竹報導

世博台灣館當年拆卸回新竹，走在循環潮流尖端，但十多年來陸續演變為蚊子館、爛尾工程，成了燙手山芋。前館長認為，世博展館並非以長期多功能使用為前提，有學者也點出關鍵在於「後博覽會時期」未有完整規畫，且欠缺在地連結，才難以為繼。

新竹市議員廖子齊說，她過去曾拜訪世博台灣館館長，該館長同時也是上海世博館館長，對方認為世博展館本質是「為展覽而存在」，大量運用科技平板與多媒體，展現台灣的科技實力；世博館落腳新竹，理應延續類似角色，而非強行轉作其他用途。

廖子齊提到，天燈館是前市長許明財任內做出移建新竹的決策，館舍本身具有先天設計限制，如何在既有結構下選擇最符合新竹城市需求的使用方式，考驗執政者。

陽明交通大學跨領域設計科學研究中心副主任曾聖凱也認為，建築再利用不只是「把東西搬回來」，分為兩個層次檢視：一是建築本體，包含材料拆卸後能否再利用；二是機能，也就是建築未來要作為什麼用途。

以去年落幕的大阪世博為例，設計階段就納入「後博覽會時期」的想像，許多場館在博覽會尚未結束前，已思考好接下來要移作何用。例如木造的「大屋根」，在設計時就已預設拆解後僅留下標準化材料，未來可轉作社會住宅或公共建築使用。

曾聖凱說，世博台灣館在上海世博期間原本就是為期數月的短期展覽空間，館內球形體驗空間、一樓挑高空間都是為了當時的展示情境量身打造；但原封不動搬回新竹後，卻必須面對從短期展覽轉為長期營運的巨大落差。

曾聖凱說，天燈館與新竹所在地的連結性本就不高，與科技業並沒有直接關聯，周邊區域本身也不是以觀光為發展方向，民眾參觀完天燈館後「不知道接下來要做什麼」，自然逐漸走向沒落。

世博 曾聖凱 蚊子館 許明財 社會住宅
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

柯文哲街頭宣講站肥皂箱初體驗 民眾黨首辦選戰實務培訓營拚全台複製

挺過大罷免、官司 高虹安何時回歸民眾黨？柯文哲給答案

新竹走走 以味道開啟旅程

LOPIA想進駐新竹選址卡關 2「市長」高虹安、鄭朝方搶邀

相關新聞

世博台灣館命運多舛 再轉型新竹科教館

新竹市前市長林智堅任內將天燈造型的世博台灣館轉型，並投入二點三億元打造兒童探索館，但統包廠商財務差、施工進度落後成爛尾工...

學者：世博展館在新竹 欠規畫與在地連結

世博台灣館當年拆卸回新竹，走在循環潮流尖端，但十多年來陸續演變為蚊子館、爛尾工程，成了燙手山芋。前館長認為，世博展館並非...

苗栗斥資逾億！公館都計區打通榮南街、華南街瓶頸路段今完工通車

苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程今天完工通車。縣長鍾東錦參加通車儀式並感謝鄉公所、代表會的努力及地主的配合...

苗栗通霄鎮年度大型焢窯 網路討論熱烈

苗栗縣通霄鎮籌辦的年度大型焢窯活動今天登場，鎮公所日前先在預定地疊好200多座土窯，不料被不認識土窯的網友拍下照片po到...

桃園慈護宮除夕發愛心便當 盼弱勢也能溫飽過好年

農曆春節將至，桃園市慈護宮會讓弱勢家庭也能溫飽，16日（除夕）下午3時將發送500個愛心便當，有需要的民眾須事先至廟方點...

LOPIA想進駐新竹選址卡關 2「市長」高虹安、鄭朝方搶邀

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）以高CP值的生鮮肉品爆紅，總經理水元仁志在Threads透露，新竹是最想插旗的區域，但受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。