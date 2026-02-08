世博台灣館命運多舛 再轉型新竹科教館

新竹市前市長林智堅任內將天燈造型的世博台灣館轉型，並投入二點三億元打造兒童探索館，但統包廠商財務差、施工進度落後成爛尾工程；如今，市府二度轉型定調為「科學教育館」的模擬圖曝光，將拆除球體與外伸平台以減輕結構負擔，預計二○二七年底完工。

位於新竹市公道五路上的兒童探索館前身為「新竹市世博台灣館」，二○一三年二月配合元宵節盛大開幕，但之後人潮下滑、虧損擴大，僅營運三年就停擺。市府在營運廠商片面終止合約後，除進行相關權利談判外，於二○一八年規畫轉型為兒探館。

市府指出，兒探館原定位為學齡前及國小學童的教育據點，打造高空溜滑梯、露天沙坑、漂浮平台及兒童圖書室等，營造遊戲式學習，但轉型工程卻因統包商財務周轉失靈，工程嚴重延宕，市府於二○二二年九月解約。市長高虹安上任後文化局多次檢討、重啟招標，最終決定再轉型為科教館。

「科教館將擴大服務對象至全齡層，不僅限於兒童。」市府文化局說明，五層樓的科教館除保留部分親子功能，更強化科普展覽與科學教學實作等主題設施與活動。

從昔日世博台灣館到兒童探索館，再到最新規畫的科學教育館，該處標的建築外觀始終備受討論，最早為巨型玻璃天燈，因營運不佳停擺，被戲稱為「地表最大捕蚊燈」，接著轉型兒童探索館工程時期，從球體又蓋出新的高空漂浮平台，由於遠看像「鱷魚嘴」，都引起地方討論。

如今再轉型為科學教育館，並採自主營運，最新規畫設計與模擬圖最近出爐。市府文化局指出，四至五樓球體與外伸的漂浮平台拆除，但會保留白色框架的外觀意象，兼顧使用安全與城市記憶。

時代力量市議員廖子齊說，天燈館狀態如「穿衣改衣」，轉型過程反覆施工如今又要拆除平台，不僅荒謬也花了不少冤枉錢。廖與同黨議員林彥甫、蔡惠婷也提到，市府將採自營模式，需要明確的人事與預算因應，如蘭陽博物館為宜蘭縣府用一整個科的人力營運，但竹市府內部各局處人力普遍不足，需有審慎規畫。