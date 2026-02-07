快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程今天完工通車。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程今天完工通車。縣長鍾東錦參加通車儀式並感謝鄉公所、代表會的努力及地主的配合，讓工程順利完工，有效提升行車安全，並強化救護和消防的緊急動線。

鍾東錦表示，18鄉鎮市如果亟需打通、拓寬的都市計畫內巷道，請各鄉鎮市公所呈報給縣府，所需經費將由縣府、鄉鎮市公所各出一半，希望大家一起努力，逐步讓老舊市容煥然一新。

公館鄉榮南街、華南街位於公館鄉都市計畫區內，1973年畫設為計畫道路後，因部份路段涉及私有土地及建築改良物，用地取得不易，一直未能全面開闢，形成狹窄瓶頸路段，影響居民日常通行，救護消防等緊急車輛通行也受限，成為地方延宕數十年的一大交通問題。

鄉公所爭取打通該路段瓶頸，經立委奔走及縣府協調，成功納入內政部「生活圈道路交通系統建設計畫」，核定總經費1億763萬多元，其中用地費約7763萬元。這項工程中央補助7124萬多元、公所自籌配合款3638萬多元，去年6月23日開工，歷經7個月施工，今年1月23日完工。

通車典禮由縣長鍾東錦、議員孫素娥、曾美露、張志宇與公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦及代表、村長多人共同剪綵，現年103歲的陳孝祿及101歲的陳松福也到場見證通車帶給地方的便利；何在鑫與代表會主席趙興邦儀式後也帶領兩名百歲公和鄉親在炮竹聲中歡喜走過新闢道路，場面熱鬧。

縣府交通工務處指出，本段工程改善榮南街約200公尺，華南街約190公尺，道路拓寬為8公尺，包含道路、排水系統、路燈照明設施，管線也全面地下化，有效提升行車安全，強化救護、消防等緊急動線，完善區域交通路網。

苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程今天完工通車，鄉長何在鑫與代表會主席趙興邦在儀式後，帶領2名百歲公和鄉親在炮竹聲中歡喜走過新闢道路，場面熱鬧。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程今天完工通車，縣長鍾東錦參加通車儀式並感謝鄉公所、代表會的努力及地主的配合，讓工程順利完工，有效提升行車安全並強化救護和消防的緊急動線。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程完工通車，上午舉辦通車典禮。圖／苗栗縣政府提供
公館 鍾東錦
相關新聞

苗栗通霄鎮年度大型焢窯 網路討論熱烈

苗栗縣通霄鎮籌辦的年度大型焢窯活動今天登場，鎮公所日前先在預定地疊好200多座土窯，不料被不認識土窯的網友拍下照片po到...

苗栗斥資逾億！公館都計區打通榮南街、華南街瓶頸路段今完工通車

苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程今天完工通車。縣長鍾東錦參加通車儀式並感謝鄉公所、代表會的努力及地主的配合...

桃園慈護宮除夕發愛心便當 盼弱勢也能溫飽過好年

農曆春節將至，桃園市慈護宮會讓弱勢家庭也能溫飽，16日（除夕）下午3時將發送500個愛心便當，有需要的民眾須事先至廟方點...

LOPIA想進駐新竹選址卡關 2「市長」高虹安、鄭朝方搶邀

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）以高CP值的生鮮肉品爆紅，總經理水元仁志在Threads透露，新竹是最想插旗的區域，但受...

影／2000元就有機會抽中逾10萬元名家作品 苗栗「施情畫義」今天開幕

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供38...

外國人持有竹市房產逾1.3萬棟 集中東區、馬來西亞籍居冠

新竹市政府地政處公布外國人在竹市持有不動產統計，截至去年10月共計1萬3628筆（棟），較前年減少16.38%，整體持有...

