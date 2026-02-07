苗栗通霄鎮年度大型焢窯 網路討論熱烈

苗栗縣通霄鎮籌辦的年度大型焢窯活動今天登場，鎮公所日前先在預定地疊好200多座土窯，不料被不認識土窯的網友拍下照片po到網路平台詢問「這是小墳墓嗎」、「還是集團火化現場」在網路引發熱議，有網友調侃「火化食材啦」反而達到活動宣傳效果，焢窯活動今天登場並吸引大批民眾及親子組隊參加，警方並趁此大批人潮聚集的好時機前往宣導交通安全。

縣府指出，通霄擁有豐富的農業景觀與在地特色，為延續傳統農村文化並創造新的亮點，鎮公所特別規畫「欣年來通霄 、馬上趣焢窯」，副縣長邱俐俐也到場和大家一起賞花、焢窯，感受通霄滿滿的農村風情。

鎮公所為每組焢窯準備手套、地瓜、礦泉水和摸彩券，讓大家能開心參與，場地安排在繽紛花海旁，讓大家方便欣賞美麗花景，為地方帶來觀光人潮和收益。

通霄警分局把握這波熱鬧的觀光人氣，今天編排專案勤務進駐會場宣導交通安全，為即將到來的春節假期交通疏導工作提前暖身。警方表示，今天焢窯活動吸引大批都市遊客與返鄉青年參與，分局特別在活動現場設立宣導站，針對新聞話題中的「小墳塚」誤會，也幽默當slogan「看窯要專心，開車要留心」的口號，並由員警向家長與駕駛人發放宣導資料，針對春節期間易超速、疲勞駕駛及違規停車等行為提醒，希望運用今天單日活動的高流動性，將安全意識傳達給各地遊客。

通霄警分局指出，雖然今天焢窯為單日活動，但隨之而來的春節假期才是交通維持的重頭戲示，警方已盤點轄內白沙屯拱天宮、高速公路各交流道、台1線、台61線公路及著名景點等車多路段，將在過年期間依車流狀況機動調整號誌，並派員落實路口淨空，確保春節返鄉與出遊的車潮能「行得通、走得順」。

分局長蘇立琮也表示，透過與地方特色活動的結合，能讓民眾在輕鬆氛圍下收獲交通安全知識，春節期間將嚴格執行「路口不停讓行人」及「酒後不開車」取締工作，呼籲春節期間用路人應多利用替代道路，並隨時收聽廣播路況報導，一起維護良好的交通秩序。