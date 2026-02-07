快訊

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗通霄鎮年度大型焢窯 網路討論熱烈

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮公所籌辦的年度大型焢窯活動今天登場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄鎮公所籌辦的年度大型焢窯活動今天登場。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣通霄鎮籌辦的年度大型焢窯活動今天登場，鎮公所日前先在預定地疊好200多座土窯，不料被不認識土窯的網友拍下照片po到網路平台詢問「這是小墳墓嗎」、「還是集團火化現場」在網路引發熱議，有網友調侃「火化食材啦」反而達到活動宣傳效果，焢窯活動今天登場並吸引大批民眾及親子組隊參加，警方並趁此大批人潮聚集的好時機前往宣導交通安全。

縣府指出，通霄擁有豐富的農業景觀與在地特色，為延續傳統農村文化並創造新的亮點，鎮公所特別規畫「欣年來通霄 、馬上趣焢窯」，副縣長邱俐俐也到場和大家一起賞花、焢窯，感受通霄滿滿的農村風情。

鎮公所為每組焢窯準備手套、地瓜、礦泉水和摸彩券，讓大家能開心參與，場地安排在繽紛花海旁，讓大家方便欣賞美麗花景，為地方帶來觀光人潮和收益。

通霄警分局把握這波熱鬧的觀光人氣，今天編排專案勤務進駐會場宣導交通安全，為即將到來的春節假期交通疏導工作提前暖身。警方表示，今天焢窯活動吸引大批都市遊客與返鄉青年參與，分局特別在活動現場設立宣導站，針對新聞話題中的「小墳塚」誤會，也幽默當slogan「看窯要專心，開車要留心」的口號，並由員警向家長與駕駛人發放宣導資料，針對春節期間易超速、疲勞駕駛及違規停車等行為提醒，希望運用今天單日活動的高流動性，將安全意識傳達給各地遊客。

通霄警分局指出，雖然今天焢窯為單日活動，但隨之而來的春節假期才是交通維持的重頭戲示，警方已盤點轄內白沙屯拱天宮、高速公路各交流道、台1線、台61線公路及著名景點等車多路段，將在過年期間依車流狀況機動調整號誌，並派員落實路口淨空，確保春節返鄉與出遊的車潮能「行得通、走得順」。

分局長蘇立琮也表示，透過與地方特色活動的結合，能讓民眾在輕鬆氛圍下收獲交通安全知識，春節期間將嚴格執行「路口不停讓行人」及「酒後不開車」取締工作，呼籲春節期間用路人應多利用替代道路，並隨時收聽廣播路況報導，一起維護良好的交通秩序。

通霄警分局把握通霄親子焢窯這波熱鬧的觀光人氣，今天編排專案勤務進駐會場宣導交通安全，為即將到來的春節假期交通疏導工作提前暖身。圖／通霄警分局提供
通霄警分局把握通霄親子焢窯這波熱鬧的觀光人氣，今天編排專案勤務進駐會場宣導交通安全，為即將到來的春節假期交通疏導工作提前暖身。圖／通霄警分局提供
苗栗縣通霄鎮公所籌辦的年度大型焢窯活動今天登場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄鎮公所籌辦的年度大型焢窯活動今天登場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄鎮公所籌辦的年度大型焢窯活動今天登場。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄鎮公所籌辦的年度大型焢窯活動今天登場。圖／苗栗縣政府提供
通霄警分局把握通霄親子焢窯這波熱鬧的觀光人氣，今天編排專案勤務進駐會場宣導交通安全，為即將到來的春節假期交通疏導工作提前暖身。圖／通霄警分局提供
通霄警分局把握通霄親子焢窯這波熱鬧的觀光人氣，今天編排專案勤務進駐會場宣導交通安全，為即將到來的春節假期交通疏導工作提前暖身。圖／通霄警分局提供
通霄警分局把握通霄親子焢窯這波熱鬧的觀光人氣，今天編排專案勤務進駐會場宣導交通安全，為即將到來的春節假期交通疏導工作提前暖身。圖／通霄警分局提供
通霄警分局把握通霄親子焢窯這波熱鬧的觀光人氣，今天編排專案勤務進駐會場宣導交通安全，為即將到來的春節假期交通疏導工作提前暖身。圖／通霄警分局提供

春節返鄉 食材
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

上海春節將發放6.8億元消費券 去年輸重慶成為大陸消費第二城

影／2000元就有機會抽中逾10萬元名家作品 苗栗「施情畫義」今天開幕

春節不打烊 國道服務區駕駛休息室每次限用2小時

春節AI紅包戰 中互聯網豪擲45億 微信狠手封鏈掀混戰

相關新聞

苗栗通霄鎮年度大型焢窯 網路討論熱烈

苗栗縣通霄鎮籌辦的年度大型焢窯活動今天登場，鎮公所日前先在預定地疊好200多座土窯，不料被不認識土窯的網友拍下照片po到...

苗栗斥資逾億！公館都計區打通榮南街、華南街瓶頸路段今完工通車

苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程今天完工通車。縣長鍾東錦參加通車儀式並感謝鄉公所、代表會的努力及地主的配合...

桃園慈護宮除夕發愛心便當 盼弱勢也能溫飽過好年

農曆春節將至，桃園市慈護宮會讓弱勢家庭也能溫飽，16日（除夕）下午3時將發送500個愛心便當，有需要的民眾須事先至廟方點...

LOPIA想進駐新竹選址卡關 2「市長」高虹安、鄭朝方搶邀

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）以高CP值的生鮮肉品爆紅，總經理水元仁志在Threads透露，新竹是最想插旗的區域，但受...

影／2000元就有機會抽中逾10萬元名家作品 苗栗「施情畫義」今天開幕

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供38...

外國人持有竹市房產逾1.3萬棟 集中東區、馬來西亞籍居冠

新竹市政府地政處公布外國人在竹市持有不動產統計，截至去年10月共計1萬3628筆（棟），較前年減少16.38%，整體持有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。