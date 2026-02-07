聽新聞
桃園慈護宮除夕發愛心便當 盼弱勢也能溫飽過好年
農曆春節將至，桃園市慈護宮會讓弱勢家庭也能溫飽，16日（除夕）下午3時將發送500個愛心便當，有需要的民眾須事先至廟方點燈部登記，受理期限至2月14日或額滿為止。
廟方表示，慈護宮長期關心弱勢生活，去年愛心便當共發出400個，今年預計發放500個，有需求的民眾可向點燈部櫃檯登記，預計16日（除夕）當天下午3時在宮廟後側福食旁憑登記券領取。
慈護宮除發放愛心便當，也委請桃園市政府代辦桃園十五街庄冬令救濟，照顧桃園、八德、龜山及蘆竹等地6000多戶低收民眾，發放金額依清寒等級從680元到3000元不等。
另外，慈護宮7日起展開為期一個月補春運系列活動，每天有專人為信眾誦經、補運及祈福，凡點光明燈、補運或捐香油錢合計達1000元者，可獲摸彩券一張，獎品包括3000元至1萬8000元不等的媽祖紅包，還有百萬轎車，活動將於3月29日抽出大獎得主，敬請把握機會。
