快訊

任內宣布解嚴、開放報禁 前行政院新聞局長邵玉銘過世享壽87歲

台南家扶姊弟心碎…千元愛心禮券被撿走花光 路人阿嬤愧疚到案

桃園推動捷運長庚線 9日起連辦3場地方說明會

中央社／ 桃園7日電

桃園市政府捷運工程局推動建設捷運銀線（長庚線），日前已召開期中審查作業並實施踏勘，預計9日至11日召開3場地方說明會，詳細介紹捷運銀線的規劃進展，聽取沿線居民的意見。

桃園捷運銀線為強化桃園市區與龜山、林口地區之間的重要軌道建設，路線起自長庚大學，經文化一路、文化二路、龜山一路、忠義路、南崁溪沿岸、三民路、萬壽路，至桃園火車站設置端點站。

捷工局今天表示，捷運銀線路線長度約17公里，初步規劃採用輕軌系統布設，共設置20座車站及1座機廠；針對捷運銀線可行性研究路廊、沿線場站土地現況及相關路線規劃，相關單位已實施過踏勘。

捷工局表示，捷運銀線可降低桃園區與龜山區間的交通壅塞，也可分擔桃園市區往返長庚醫院的通勤需求，未來也將與現有的捷運機場線、綠線、棕線、台鐵及規劃中的捷運青線、橘線等重要路線進行交會轉乘。

捷工局指出，捷運銀線計畫已於日前召開期中審查作業，預計9日、10日及11日下午7時分別在龜山區陸光市民活動中心、桃園區東壽市民活動中心、龜山區公西市民活動中心召開地方說明會，將並聽取居民的意見與建議，進行溝通交流，讓建設符合地方發展需求。

捷運 桃園 長庚
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

馬年走春不塞車 桃園龍潭警：離開風景區盡量走替代路

捷運三鶯線將通車 新北捷招募人才月薪上看六萬二

上班注意！信義東延段穩定測驗 北捷：紅線車站到站時間微調

桃園第二行政園區現存3大不足？議員要市府提解方

相關新聞

苗栗通霄鎮年度大型焢窯 網路討論熱烈

苗栗縣通霄鎮籌辦的年度大型焢窯活動今天登場，鎮公所日前先在預定地疊好200多座土窯，不料被不認識土窯的網友拍下照片po到...

苗栗斥資逾億！公館都計區打通榮南街、華南街瓶頸路段今完工通車

苗栗縣公館鄉榮南街及華南街危險瓶頸路段改善工程今天完工通車。縣長鍾東錦參加通車儀式並感謝鄉公所、代表會的努力及地主的配合...

桃園慈護宮除夕發愛心便當 盼弱勢也能溫飽過好年

農曆春節將至，桃園市慈護宮會讓弱勢家庭也能溫飽，16日（除夕）下午3時將發送500個愛心便當，有需要的民眾須事先至廟方點...

LOPIA想進駐新竹選址卡關 2「市長」高虹安、鄭朝方搶邀

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）以高CP值的生鮮肉品爆紅，總經理水元仁志在Threads透露，新竹是最想插旗的區域，但受...

影／2000元就有機會抽中逾10萬元名家作品 苗栗「施情畫義」今天開幕

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供38...

外國人持有竹市房產逾1.3萬棟 集中東區、馬來西亞籍居冠

新竹市政府地政處公布外國人在竹市持有不動產統計，截至去年10月共計1萬3628筆（棟），較前年減少16.38%，整體持有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。