快訊

賓士汽車違規拒攔檢…先裝配合「突倒退撞機車」逃跑 警全力追緝

電影「世紀血案」道歉了！開拍未通知林義雄遭撻伐 劇組聲明還原始末

知名製作人劉淞山返台猝逝！身分曝光「是曹蘭舅舅」

LOPIA想進駐新竹選址卡關 2「市長」高虹安、鄭朝方搶邀

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）以高CP值的生鮮肉品爆紅，總經理水元仁志在Threads透露，新竹是最想插旗的區域。記者黃羿馨／攝影
日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）以高CP值的生鮮肉品爆紅，總經理水元仁志在Threads透露，新竹是最想插旗的區域。記者黃羿馨／攝影

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）以高CP值的生鮮肉品爆紅，總經理水元仁志在Threads透露，新竹是最想插旗的區域，但受限於300坪以上基地與停車條件，遲未找到合適據點。貼文一出湧入大量新竹網友推薦選址，連新竹市長高虹安竹北市長鄭朝方也留言「搶邀」LOPIA進駐。

水元仁志在Threads發文，LOPIA目前最希望進駐新竹地區，但理想店面條件嚴格，包含基地面積需達300坪以上，若為路面店，停車位數量也須具一定規模；然而符合條件的物件不多，加上主動洽談合作的商業設施有限，使展店進度受阻。

水元仁志感性寫道：「明明那麼希望能早點進駐新竹地區，明明有那麼多朋友在等我們……難道LOPIA真的還無法在新竹實現嗎？」

貼文曝光後，吸引大批新竹市民與竹北網友留言推薦地點，包括晶品城、新光三越、站前SOGO、新竹火車站周邊，以及竹北高鐵旁的6+ Plaza、竹北遠百、享平方與原家樂福舊址等。

新竹市長高虹安也在貼文留言：「針對300坪以上的選址需求，將請市府相關局處主動聯繫了解細節，並強調非常歡迎LOPIA進駐新竹，讓我們一起把這份不可能變成好期待」；水元仁志也回覆高虹安：「進駐新竹是LOPIA目前最大的心願，也誠心希望能得到您的協助與支持，拜託您了」。

竹北市長鄭朝方也留言：「竹北的朋友們也一直在敲碗！這裡有著全台最年輕、對生活品質要求最高的市民朋友，LOPIA的職人精神與精緻食材，正是竹北這座美學城市最需要的。」

鄭朝方強調：「我們也很期待LOPIA的進駐，若有任何選址或是需要公所團隊協助的地方，歡迎隨時討論，我們可以一起交換意見。希望這份生活的美好，能有機會在竹北實現！」

此外，新竹縣議員林碩彥也點名推薦「竹北市光明六路89號」的原家樂福舊址，認為該處位於竹北核心區，面積超過300坪且停車位現成，消費力強，符合 LOPIA 條件，並表態將協助行政流程對接，力促LOPIA落腳竹北。

水元仁志在Threads發文，LOPIA 目前最希望進駐新竹地區，吸引新竹市長高虹安與竹北市長鄭朝方留言歡迎。圖／取自Threads
水元仁志在Threads發文，LOPIA 目前最希望進駐新竹地區，吸引新竹市長高虹安與竹北市長鄭朝方留言歡迎。圖／取自Threads

竹北 LOPIA 高虹安 鄭朝方 Threads
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

LOPIA想進駐新竹總經理曝難處…高虹安出手了：把不可能變「好期待」

京元電尾牙今晚新竹體育場登場 八三夭等頂級卡司打造最強尾牙

PLG／流浪領航猿打造全台主場 4、5月前進台中、新竹、桃園三地開戰 

清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了

相關新聞

LOPIA想進駐新竹選址卡關 2「市長」高虹安、鄭朝方搶邀

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）以高CP值的生鮮肉品爆紅，總經理水元仁志在Threads透露，新竹是最想插旗的區域，但受...

影／2000元就有機會抽中逾10萬元名家作品 苗栗「施情畫義」今天開幕

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供38...

外國人持有竹市房產逾1.3萬棟 集中東區、馬來西亞籍居冠

新竹市政府地政處公布外國人在竹市持有不動產統計，截至去年10月共計1萬3628筆（棟），較前年減少16.38%，整體持有...

桃市警用機車搭AI 巡邏抓噪音車

桃園取締噪音車雖有ＡＩ技術與科技設備輔助，但設備體積大，至少一立方公尺，擺在路邊十分顯眼，嚇阻功能大於取締目的，效益有限...

找回寧靜 桃市AI取締噪音 效率倍增

桃園取締違規噪音車輛，推聲音照相科技執法多年，但實務狀況常讓取締工作碰壁，人工篩檢告發率僅百分之一，效果有限，不少民眾生...

桃園第二行政園區現存3大不足？議員要市府提解方

桃園第二行政園區落腳中路整體開發區，目前整開區計畫仍在內政部都委會審議，市府曾當面向內政部長劉世芳爭取加速，預估還需開2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。