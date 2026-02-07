影／2000元就有機會抽中逾10萬元名家作品 苗栗「施情畫義」今天開幕

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供384件美術創作，其中不乏名家作品，民眾只要捐助2000元給縣內7家弱勢團體及社福機構，就可藉由抽籤方式獲得參展作品一件，有機會收藏到名家作品，展現「五方共好」的精神。

「施情畫義」特展原本由中港溪美術研究會結合企業發起，縣府11年前接手並擴大辦理，結合中油、台電及企業贊助經費，協助裱框、出版作品集，縣內藝文社團及藝術家多人都熱情響應，無償提供作品參與這項結合愛心與美術推廣及 欣賞的愛心活動。

副縣長邱俐俐代表縣長鍾東錦出席，她強調今天天氣寒冷，但活動會場充滿愛心的暖流，希望「施情畫義」能持續打造善的循環。

今年除了抽籤作品，還有9件創作採競標方式，底價5000元起，苗栗市長余文忠每件作品都以1萬元參與競標，率先為今年的競標創作拉抬聲勢。

活動創始人沙清華表示，當年他與中港溪美術研究會成員自辦「施情畫義」活動時，他向曾任台北市立美術館長、台藝大校長、政務委員的老師黃光男徵求作品，原本擔心老師事務太繁忙會沒空創作，沒想到老師熱心捐贈3件，今年黃老師再度提供作品參展；去年他邀一位朋友來參加美展，沒想到對方和同伴事後去了幼安教養院參觀，一口氣就捐款200萬元。

沙清華說，參展作品不乏名家創作，有的畫作1才（30乘30公分）就上萬，整件作品甚至在市場、藝廊售價逾10萬元，只要2000元就有機會獲得，絕對物超所值；大家抱持愛心無償提供，曾有人建議將捐款的門檻提高，但他認為愛心活動不應只是有錢人有能力參與，要讓普羅大眾都有加入並發揮善舉。

文觀局長林彥甫表示，施情畫義每年都由台電、中油兩大國營企業贊助經費，今年參與的美術社團多達15個，共有229位美術工作者提供作品，民眾捐款對象包括幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、創世清寒植物人安養院及新苗教養院。歡迎民眾踴躍參與，形成企業、縣府、藝術社團、機構和愛心人士「五方共好」的盛會。