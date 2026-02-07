快訊

賓士汽車違規拒攔檢…先裝配合「突倒退撞機車」逃跑 警全力追緝

電影「世紀血案」道歉了！開拍未通知林義雄遭撻伐 劇組聲明還原始末

知名製作人劉淞山返台猝逝！身分曝光「是曹蘭舅舅」

影／2000元就有機會抽中逾10萬元名家作品 苗栗「施情畫義」今天開幕

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人共229位美術工作者提供384件創作參展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人共229位美術工作者提供384件創作參展。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供384件美術創作，其中不乏名家作品，民眾只要捐助2000元給縣內7家弱勢團體及社福機構，就可藉由抽籤方式獲得參展作品一件，有機會收藏到名家作品，展現「五方共好」的精神。

「施情畫義」特展原本由中港溪美術研究會結合企業發起，縣府11年前接手並擴大辦理，結合中油、台電及企業贊助經費，協助裱框、出版作品集，縣內藝文社團及藝術家多人都熱情響應，無償提供作品參與這項結合愛心與美術推廣及 欣賞的愛心活動。

副縣長邱俐俐代表縣長鍾東錦出席，她強調今天天氣寒冷，但活動會場充滿愛心的暖流，希望「施情畫義」能持續打造善的循環。

今年除了抽籤作品，還有9件創作採競標方式，底價5000元起，苗栗市長余文忠每件作品都以1萬元參與競標，率先為今年的競標創作拉抬聲勢。

活動創始人沙清華表示，當年他與中港溪美術研究會成員自辦「施情畫義」活動時，他向曾任台北市立美術館長、台藝大校長、政務委員的老師黃光男徵求作品，原本擔心老師事務太繁忙會沒空創作，沒想到老師熱心捐贈3件，今年黃老師再度提供作品參展；去年他邀一位朋友來參加美展，沒想到對方和同伴事後去了幼安教養院參觀，一口氣就捐款200萬元。

沙清華說，參展作品不乏名家創作，有的畫作1才（30乘30公分）就上萬，整件作品甚至在市場、藝廊售價逾10萬元，只要2000元就有機會獲得，絕對物超所值；大家抱持愛心無償提供，曾有人建議將捐款的門檻提高，但他認為愛心活動不應只是有錢人有能力參與，要讓普羅大眾都有加入並發揮善舉。

文觀局長林彥甫表示，施情畫義每年都由台電、中油兩大國營企業贊助經費，今年參與的美術社團多達15個，共有229位美術工作者提供作品，民眾捐款對象包括幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、創世清寒植物人安養院及新苗教養院。歡迎民眾踴躍參與，形成企業、縣府、藝術社團、機構和愛心人士「五方共好」的盛會。

今年展期至3月29日止，並於3月28日上午10點舉辦閉幕式，以抽籤決定獲得的作品；捐款期間即起至3月20日，可採郵政劃撥至各社福機構專戶，或至各機構、文化觀光局展演藝術科臨櫃捐款。凡參與捐款民眾，可於指定期間憑作品兌換券或捐款收據至文化觀光局展演藝術科領取作品，相關活動訊息可至苗栗縣文化觀光局官網查詢，或追蹤「貓裏藝文」Fb粉絲專頁。

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人共229位美術工作者提供384件創作參展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人共229位美術工作者提供384件創作參展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供384件美術創作。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供384件美術創作。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供384件美術創作，其中不乏名家作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供384件美術創作，其中不乏名家作品。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人共229位美術工作者提供384件創作參展，展期至3月29日。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人共229位美術工作者提供384件創作參展，展期至3月29日。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，副縣長邱俐俐（前方）代表縣長鍾東錦到場致意。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，副縣長邱俐俐（前方）代表縣長鍾東錦到場致意。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人共229位美術工作者提供384件創作參展。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人共229位美術工作者提供384件創作參展。記者胡蓬生／攝影

愛心 捐款 觀光局
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

新北三芝遊客中心空間活化 春節北海岸走春「名人開館」

漆畫變暗沉求償修補費 因業者未保證永不褪色敗訴

苗栗新地標曝光！全台最大「懷舊影視基地」成最夯旅遊打卡點

影／「苗栗玩透透」旅遊專刊新書發表 明起三大旅服中心開放索取

相關新聞

LOPIA想進駐新竹選址卡關 2「市長」高虹安、鄭朝方搶邀

日本連鎖超市樂比亞（LOPIA）以高CP值的生鮮肉品爆紅，總經理水元仁志在Threads透露，新竹是最想插旗的區域，但受...

影／2000元就有機會抽中逾10萬元名家作品 苗栗「施情畫義」今天開幕

苗栗縣「施情畫義、千動愛心」美術特展今天開幕，這項結合善與美的愛心活動今年邁入第11年，共有15個藝術社團及個人提供38...

外國人持有竹市房產逾1.3萬棟 集中東區、馬來西亞籍居冠

新竹市政府地政處公布外國人在竹市持有不動產統計，截至去年10月共計1萬3628筆（棟），較前年減少16.38%，整體持有...

桃市警用機車搭AI 巡邏抓噪音車

桃園取締噪音車雖有ＡＩ技術與科技設備輔助，但設備體積大，至少一立方公尺，擺在路邊十分顯眼，嚇阻功能大於取締目的，效益有限...

找回寧靜 桃市AI取締噪音 效率倍增

桃園取締違規噪音車輛，推聲音照相科技執法多年，但實務狀況常讓取締工作碰壁，人工篩檢告發率僅百分之一，效果有限，不少民眾生...

桃園第二行政園區現存3大不足？議員要市府提解方

桃園第二行政園區落腳中路整體開發區，目前整開區計畫仍在內政部都委會審議，市府曾當面向內政部長劉世芳爭取加速，預估還需開2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。