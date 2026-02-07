聽新聞
竹市歹徒持槍搶劫？警一分局防搶演練逼真 連歌手都幫圍捕
新竹市第三信用合作社位於北大路的總社，昨天下午4時許驚傳「搶案」，歹徒疑持械闖入後迅速逃逸，第一警分局獲報後立即趕抵現場，星光大道歌手張心傑恰巧路過現場，見狀後主動配合圍捕，過程一度引發路人側目，事後才發現原來是防搶演練，虛驚一場。
第三信用合作社昨天下午4時許配合新竹市警察局第一分局辦理防搶演練，模擬歹徒持械行搶後逃逸情境。由於演練過程逼真，加上歹徒頭戴蝙蝠俠與清朝人物臉譜面具，身穿印有「馬年到、馬上被抓到」字樣服裝，在人來人往的北大路上相當醒目，一度引發路人側目，誤以為真的發生搶案。
第一警分局接獲演練通報後，立即啟動線上警力調度，依據歹徒外型與逃逸方向實施攔截圍捕，很快在民富街與延平路口，以及仁德街巷內，查獲分別以機車及徒步方式分頭逃逸的2名歹徒，展現警方快速反應與圍捕能力。
警方指出，演練過程中，星光大道歌手張心傑恰巧路過現場，見狀後主動協助警方注意嫌疑人動向，配合圍捕行動，現場畫面吸引不少民眾駐足圍觀。直到警方事後向民眾說明，才確認是一場防搶演練，虛驚一場，讓在場民眾鬆了一口氣。
第一警分局表示，此次防搶演練結合金融機構實地辦理，目的在於強化銀行行員第一時間通報能力，同時檢視警力調度、部崗配置與攔截圍捕流程，提升整體偵查犯罪與即時應變能量，確保發生突發案件時，能迅速完成「立即破案、有案必破」的目標。
第一警分局分局長陳科宏指出，年關將近，市民朋友及公司行號常有提領或存入大筆現金的需求，為防範歹徒伺機行搶，民眾可向所在地派出所申請警力護鈔。春節期間警方也將執行加強重要節日安全維護工作，提升見警率，並針對金融機構、超商、賣場、彩券行及銀樓等場所加強巡邏與安全維護，確保治安平穩，讓民眾安心過好年。
