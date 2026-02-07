外國人持有竹市房產逾1.3萬棟 集中東區、馬來西亞籍居冠

快訊

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府地政處公布外國人在竹市持有不動產統計，截至去年10月共計1萬3628筆（棟），較前年減少16.38%，整體持有以東區最為集中。記者黃羿馨／攝影
新竹市政府地政處公布外國人在竹市持有不動產統計，截至去年10月共計1萬3628筆（棟），較前年減少16.38%，整體持有以東區最為集中，分析與鄰近新竹科學園區，外籍社群聚集、擁有多所國際學校、生活機能完善為主要原因，進而吸引外籍人士選擇在此定居。

新竹市地政處長何憲棋指出，竹市外國人購置不動產以馬來西亞籍最多，其次為美國與香港地區。初步分析，台灣為馬來西亞主要留學地、語言相通、生活文化相近，在學業、職涯及生活便利性上均具有優勢，因此在竹市購屋的意願相對高於其他國籍。

地政處補充，竹市前年外國人士取得不動產為139筆棟，去年至10月止為135筆棟，呈現持平，研判與不動產交易市場政策（第7波信用管制措施）及全球性關稅影響下，案件數量呈現放緩趨勢有關，整體而言，外國人持有比重占全市房地交易市場比例仍屬穩定。

地政處補充，基於平等互惠原則，外國人在台灣取得土地權利，必須以其本國法律，允許我國人民在該國享有同等權利為前提，及需符合土地法規定取得目的及用途限制，經向地政事務所申請受理後，還需送直轄市或縣（市）政府核准，才能取得。

新竹市長高虹安指出，竹市在科技產業聚落與多元文化的推動下，吸引來自世界各地的專業人才，市府將持續打造國際友善、產業共榮的生活環境，提供友好、透明且安全的生活與投資環境，同時確保房市秩序穩健發展。

地政處提醒，新竹市幸福宜居網2.0，以智慧城市思維打造，具備直覺式介面與3D圖資查詢功能，其中「外國人土地或建物查詢功能」，可清楚結合圖資呈現外國人在竹市各行政區取得情形，協助民眾快速掌握資訊，歡迎民眾多加利用，請上新竹市幸福宜居網

新竹市政府地政處公布外國人在竹市持有不動產統計，截至去年10月共計1萬3628筆（棟），較前年減少16.38%，整體持有以東區最為集中。圖／新竹市政府提供
