雪見遊憩區用水告急 雪管處呼籲遊客4大「用水注意事項」
受近期持續乾旱影響，雪霸國家公園雪見遊憩區水源地出水量嚴重不足，雪見遊客中心、二本松解說站及相關公共設施民生用水已告急。雪霸國家公園管理處雪見水源來自大湖溪源頭漸趨於乾涸呼籲，請近期計畫前往雪見遊憩區的遊客務必節約用水，並自備充足飲用水上山。
雪管處表示，雪見遊憩區是台灣中部地區重要的旅遊地點，有豐富的森林生態、泰雅文化、林間木棧步道及北坑山、東洗水山等景點，每年吸引無數遊客前來旅遊健行休閒。但雪見遊憩區並無自來水，用水來源主要仰賴大湖溪支流，由於最近山區已久未降雨，溪流趨近乾涸，蓄水池水位已降至警戒線並持續下降，遊客中心內雖設有儲水設備，但目前僅能勉強供應基本的如廁與清潔需求，飲用水供應即將受限制。
雪管處提醒，為因應此次缺水現象，特別提醒遊客配合以下四大事項：自備飲水（建議遊客上山前自行準備充足的瓶裝水或飲用水，以減少對園區供水系統的依賴）；惜水如金（使用公廁時請適量取水，洗手時請縮小水量並隨手關緊水龍頭）；共體時艱（若旱象持續未解，部分設施如飲水機、洗手台可能採取減壓或定時供水措施）；謹慎用火（最近山區常有森林大火發生，雪見地區的植被也呈現乾枯情形，若不幸發生大火將難以撲滅，請遊客謹慎用火）。
雪管處指出，請近期來雪見遊憩區的遊客配合上述提醒事項，雪管處會隨時監控水情調整用水管制措施，請遊客隨時留意雪霸國家公園官網或臉書粉絲專頁最新訊息，大家共同守護這片美麗的山林，維護遊憩品質，平安度過山區乾旱缺水的困境。
