桃園電子報／ 桃園電子報

1770387449720
桃園市政府警察局公布115年度職務調整異動名冊。圖：翻攝自Google Map

桃園市政府警察局公布115年度職務調整異動名冊，首波人事異動名單中，多名中高階警政幹部職務調整，涵蓋局本部重要幕僚單位及各分局副分局長、組長、隊長等職位，顯示警察局持續透過人事輪調，強化組織運作與警政戰力。

警察局表示，原任督察室督察的梁仲銘，調任公共關係室主任，未來將統籌警政對外溝通與媒體事務；另原任高雄市政府警察局督察室督察的林永勝，跨縣市調任桃園市政府警察局督察室督察，補實督察人力。原桃園分局副分局長黃呈錫，則調任警察局主任秘書室專員，轉任局本部幕僚職務。

在分局副分局長層級方面，原大園分局副分局長林柏宏調任桃園分局副分局長；原刑事警察大隊副大隊長陳志維，調任大園分局副分局長；而原龜山分局偵查隊隊長高英傑，則調升刑事警察大隊副大隊長，顯示刑事體系與分局主管間的相互歷練。

此外，原保安警察大隊勤務指揮中心主任黃俊峰，調任交通警察大隊副大隊長；原警察局秘書室股長蔡育林，調任婦幼警察隊副隊長；原警察局保安科股長林文章，調任桃園分局行政組組長；原大園分局保安民防組組長邱弘達，調任桃園分局防治組組長。

同時，桃園分局內部亦進行主管調整，原行政組組長楊秀才調任秘書室主任；原警察局秘書室股長謝琮淵，調任中壢分局行政組組長；原平鎮分局督察組組長王威智，則調任中壢分局督察組組長。警察局指出，本次人事異動人員已統一規劃於115年2月9日（星期一）中午12時前，向新任職單位完成報到，期盼透過人事調整，讓各單位持續注入新能量，提升治安與服務品質。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園市警局公布115年人事調整 多名中高階幹部職務異動

警察 桃園 主任
