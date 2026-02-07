快訊

美股早盤／四大指數齊揚！道瓊大漲逾700點、台積ADR勁揚逾5% 比特幣回穩

找回寧靜 桃市AI取締噪音 效率倍增

聯合報／ 記者鄭國樑張裕珍／桃園報導
龍潭警方與環保、監理單位執行夜間聯合稽查噪音車。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警方與環保、監理單位執行夜間聯合稽查噪音車。記者鄭國樑／翻攝

桃園取締違規噪音車輛，推聲音照相科技執法多年，但實務狀況常讓取締工作碰壁，人工篩檢告發率僅百分之一，效果有限，不少民眾生活仍飽受困擾，市長張善政也曾說官邸還聽得到噪音。桃園市環保局今年導入ＡＩ聲紋辨識技術，告發率提升五倍，盼達嚇阻效果。

民眾張先生家住在桃園區莊敬路，該路段車流量大，車速也快，不論白天黑夜，經常有車呼嘯而過，排氣管聲音大到快要炸裂一樣，根本無法好好休息。

桃園市長官邸鄰近桃園區復興路，市長張善政也曾經在市政會議提到官邸半夜聽得到噪音，但他要環保局先處理其他地方問題，「等到我這裡安靜了，代表桃園差不多都安靜了」。

桃園推聲音照相科技執法多年，每年取締均破萬件，但環境干擾因素太多，例如同時多輛汽車經過、下大雨、強風風切聲都可能造成取締失真，不得不進一步靠人工核實，結果二○二三至二○二五年只取得了六百四十三件、七百四十件和九百二十八件，成案開罰情況極少。

環保局今年導入ＡＩ聲紋辨識技術，讓儀器能自動分辨改裝車、垃圾車、消防車與救護車的聲音差別，系統也能判讀影像，檢視車輛是否有「改裝排氣管」。

噪音管制及環境監測科長吳小萬說，桃園區正光路去年試辦新技術，共捕捉到三七四輛疑似噪音車影像，人工篩檢僅告發四件，約百分之一點一，但透過ＡＩ聲紋辨識比對，又揪出十八件違規，告發率提升至百分之五點九。

「聲音照相影像數量太多，光靠人工難以分辨。」吳小萬說，聲音照相科技前幾年才上路，因後端需靠人工篩檢，數量龐大加上環境背景值干擾，導致原本成案率過低，經與學術機構研發相關ＡＩ技術，如今已能快速揪出原本疏漏告發的噪音車，辨識效率較人工檢視提高八成，執法更精準。

桃園市汽車商業公會理事長徐立昇表示，從市府推動靜桃專案起，公會就一直支持相關做法，同樣也會支持違法改裝車加重罰的政策，畢竟這些車不只因為噪音影響安寧，也有危險駕駛等問題，政府可規畫宣導期再執行，提高罰金、扣牌等加重罰都支持。

